انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.42%

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 4 تشرين الثاني (بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.42بالمئة ، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2404 نقاط.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.5 ملايين دينار مقارنة مع 3.4 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 60.4بالمئة فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 27.6 مليون دينار ، مقارنة مع 17.2 مليون دينار للأسبوع السابق.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 24 مليون سهم، نُفذت من خلال 11687 صفقة.

--(بترا)

رش/ف ق

04/11/2023 17:11:16