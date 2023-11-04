انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.42%

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 4 تشرين الثاني (بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.42بالمئة ، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2404 نقاط.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.5 ملايين دينار مقارنة مع 3.4 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 60.4بالمئة فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 27.6 مليون دينار ، مقارنة مع 17.2 مليون دينار للأسبوع السابق.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 24 مليون سهم، نُفذت من خلال 11687 صفقة.
--(بترا)
رش/ف ق
04/11/2023 17:11:16
MENAFN04112023000117011021ID1107371742
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