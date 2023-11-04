الصحة الفلسطينية: القانون الدولي الإنساني يستباح على عتبات مستشفيات غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 4 تشرين الثاني (يترا) - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن إسرائيل في حربها على قطاع غزة تتنكر بالكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتابعت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل مجازره إلى المستشفيات ومحيطها، دون أي تدخل للمجتمع الدولي، وللدول التي ينبغي عليها حماية القانون الدولي.
وأوضحت الوزيرة الكيلة في بيان لها اليوم السبت، أن الصمت الدولي على هذه المجازر المتتالية هو ضوء أخضر يُمنح لإسرائيل للإمعان بالدم الفلسطيني وارتكاب فظائع أخرى.
وأشارت إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف المستشفيات ومحيطها، إضافة لقصف مولدات الطاقة للمشافي في خطوةٍ يقصد بها إلحاق أكبر أذى ممكن بالمواطنين في القطاع.
--(بترا)
م ف/ف ق
04/11/2023 17:00:18
MENAFN04112023000117011021ID1107371741
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