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الصحة الفلسطينية: القانون الدولي الإنساني يستباح على عتبات مستشفيات غزة

11/4/2023 2:37:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 4 تشرين الثاني (يترا) - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن إسرائيل في حربها على قطاع غزة تتنكر بالكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتابعت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل مجازره إلى المستشفيات ومحيطها، دون أي تدخل للمجتمع الدولي، وللدول التي ينبغي عليها حماية القانون الدولي.
وأوضحت الوزيرة الكيلة في بيان لها اليوم السبت، أن الصمت الدولي على هذه المجازر المتتالية هو ضوء أخضر يُمنح لإسرائيل للإمعان بالدم الفلسطيني وارتكاب فظائع أخرى.
وأشارت إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف المستشفيات ومحيطها، إضافة لقصف مولدات الطاقة للمشافي في خطوةٍ يقصد بها إلحاق أكبر أذى ممكن بالمواطنين في القطاع.
--(بترا)
م ف/ف ق
04/11/2023 17:00:18

MENAFN04112023000117011021ID1107371741

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