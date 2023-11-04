الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 341 جنديا

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 341 جنديا
التاريخ
11/4/2023 2:37:50 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 4 تشرين الثاني (بترا)- أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، دانيال هاغاري، أنهم أبلغوا عائلات 341 جنديا إسرائيليا عن مقتلهم منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".
كما أعلن هاغاري في الإيجاز الصحفي عن إبلاغ 242 عائلة أن ذويهم أسرى لدى حماس، مضيفا أنهم سيواصلون الجهود لإعادتهم، على حد تعبيره.
--(بترا)
م ف/ف ق
04/11/2023 16:53:49
MENAFN04112023000117011021ID1107371740
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