الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 341 جنديا

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 4 تشرين الثاني (بترا)- أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، دانيال هاغاري، أنهم أبلغوا عائلات 341 جنديا إسرائيليا عن مقتلهم منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

كما أعلن هاغاري في الإيجاز الصحفي عن إبلاغ 242 عائلة أن ذويهم أسرى لدى حماس، مضيفا أنهم سيواصلون الجهود لإعادتهم، على حد تعبيره.

--(بترا)

م ف/ف ق

04/11/2023 16:53:49

