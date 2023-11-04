Saturday, 04 November 2023 11:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 341 جنديا

11/4/2023 2:37:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 4 تشرين الثاني (بترا)- أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، دانيال هاغاري، أنهم أبلغوا عائلات 341 جنديا إسرائيليا عن مقتلهم منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".
كما أعلن هاغاري في الإيجاز الصحفي عن إبلاغ 242 عائلة أن ذويهم أسرى لدى حماس، مضيفا أنهم سيواصلون الجهود لإعادتهم، على حد تعبيره.
--(بترا)
م ف/ف ق
04/11/2023 16:53:49

MENAFN04112023000117011021ID1107371740

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث