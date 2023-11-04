2040 معتقلا فلسطينيا في الضفة على يد الاحتلال منذ بداية الحرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 4 تشرين الثاني (بترا) - أفاد نادي الأسير الفلسطيني اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 55 فلسطينيا بالضفة الغربية، اليوم السبت، ليرتفع إجمالي المعتقلين إلى 2040 منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن قوات الاحتلال اعتقلت 55 مواطنا على الأقل بينهم سيدتان، بين ليلة الجمعة وفجر السبت، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وبين النادي، أن بين المعتقلين 25 مواطنا من مخيم الفوار بمحافظة الخليل، مشيرا إلى أن عدد المعتقلين في الضفة الغربية "ارتفع إلى ما يزيد على 2040 فلسطينيا" وأنه "رافقت الاعتقالات أعمال تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم".
--(بترا)
م ف/ف ق
04/11/2023 16:43:41
MENAFN04112023000117011021ID1107371739
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