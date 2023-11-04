2040 معتقلا فلسطينيا في الضفة على يد الاحتلال منذ بداية الحرب

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 4 تشرين الثاني (بترا) - أفاد نادي الأسير الفلسطيني اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 55 فلسطينيا بالضفة الغربية، اليوم السبت، ليرتفع إجمالي المعتقلين إلى 2040 منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن قوات الاحتلال اعتقلت 55 مواطنا على الأقل بينهم سيدتان، بين ليلة الجمعة وفجر السبت، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وبين النادي، أن بين المعتقلين 25 مواطنا من مخيم الفوار بمحافظة الخليل، مشيرا إلى أن عدد المعتقلين في الضفة الغربية "ارتفع إلى ما يزيد على 2040 فلسطينيا" وأنه "رافقت الاعتقالات أعمال تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم".

--(بترا)

م ف/ف ق

04/11/2023 16:43:41