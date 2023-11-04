4 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الشجاعية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 4 تشرين الثاني (بترا)- استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب 8 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي الشجاعية في مدينة غزة.
من جهة أخرى، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه أصيب 21 شخصا من النازحين في استهداف قوات الاحتلال مدخل قسم الطوارئ بمستشفى القدس في غزة وتسبب بأضرار كبيرة.
وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مسجد الكتيبة غرب غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ مسجد الكتيبة في غزة وقامت بتدميره مثلما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة عسقولة جنوب غزة.
--(بترا)
أ ش/ف ق
04/11/2023 16:38:50
MENAFN04112023000117011021ID1107371738
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.