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4 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الشجاعية في غزة

11/4/2023 2:37:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 4 تشرين الثاني (بترا)- استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب 8 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي الشجاعية في مدينة غزة.
من جهة أخرى، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه أصيب 21 شخصا من النازحين في استهداف قوات الاحتلال مدخل قسم الطوارئ بمستشفى القدس في غزة وتسبب بأضرار كبيرة.
وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مسجد الكتيبة غرب غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ مسجد الكتيبة في غزة وقامت بتدميره مثلما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة عسقولة جنوب غزة.
--(بترا)
أ ش/ف ق
04/11/2023 16:38:50

MENAFN04112023000117011021ID1107371738

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