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تركيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل بسبب عدم وقف الحرب على غزة

11/4/2023 2:37:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني (بترا) -أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، استدعاء السفير التركي لدى إسرائيل، بسبب عدم وقف الحرب على غزة ومواصلتها ارتكاب المجازر بحق المدنيين، بحسب وكالة الأناضول التركية.
--(بترا)
رصد/ي ف
04/11/2023 16:29:11

MENAFN04112023000117011021ID1107371737

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