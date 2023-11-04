تركيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل بسبب عدم وقف الحرب على غزة

تركيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل بسبب عدم وقف الحرب على غزة
التاريخ
11/4/2023 2:37:49 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الثاني (بترا) -أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، استدعاء السفير التركي لدى إسرائيل، بسبب عدم وقف الحرب على غزة ومواصلتها ارتكاب المجازر بحق المدنيين، بحسب وكالة الأناضول التركية.
--(بترا)
رصد/ي ف
04/11/2023 16:29:11
MENAFN04112023000117011021ID1107371737
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