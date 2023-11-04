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وقف تشغيل المولدات الكهربائية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

11/4/2023 2:37:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 4 تشرين الثاني (بترا)- أعلن مدير مستشفى كمال عدوان "شمال قطاع غزة"، أحمد الكحلوت ، في تصريح صحفي اليوم السبت، عن وقف تشغيل المولدات الكهربائية في المستشفى بشكل كامل بسبب النقص الحاد في الوقود.
--(بترا)
أ ش/ف ق
04/11/2023 16:13:36

MENAFN04112023000117011021ID1107371736

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