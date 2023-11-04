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الوحدات يتدرب في البصرة استعدادا للقاء الكهرباء العراقي

11/4/2023 2:37:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني (بترا)- باشر فريق الوحدات لكرة القدم تدريباته في مدينة البصرة العراقية، استعدادا للقاء فريق الكهرباء العراقي يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
ووصل فريق الوحدات إلى البصرة مساء أمس، بانتظار أن يبدأ تدريباته اليوم، قبل أن يجري يوم غد تدريبه الأخير على ملعب المباراة، استعدادا للقاء الذي يسعى خلاله ممثل الكرة الأردنية لتحقيق الفوز والمحافظة على صدارة المجموعة.
ويتصدر فريق الوحدات المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، علما أن المجموعة تضم أيضا فرق الكويت الكويتي والكهرباء العراقي واتحاد أهلي حلب السوري.
--(بترا)
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04/11/2023 15:49:47

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