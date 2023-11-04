وزير الخارجية يلتقي نظيره الأميركي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الثاني(بترا)- التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، قبيل انعقاد الاجتماع المشترك مع وزراء الخارجية العرب.
وأكد الصفدي، ضرورة الوقف الفوري لهذه الحرب المستعرة على غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي تسببها، مشدداً على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية الفورية والعاجلة للقطاع، وضمان حماية المدنيين.
--(بترا)
ص خ/ ن ح/ف ق
04/11/2023 15:29:23
MENAFN04112023000117011021ID1107371734
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