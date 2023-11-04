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وزير الخارجية يلتقي نظيره الأميركي

11/4/2023 2:37:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني(بترا)- التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن،‎ قبيل انعقاد الاجتماع المشترك مع وزراء الخارجية العرب.

وأكد الصفدي، ضرورة الوقف الفوري لهذه الحرب المستعرة على ‎غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي تسببها، مشدداً على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية الفورية والعاجلة للقطاع، وضمان حماية المدنيين.



--(بترا)


ص خ/ ن ح/ف ق

04/11/2023 15:29:23

MENAFN04112023000117011021ID1107371734

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