وزير الخارجية يلتقي نظيره الأميركي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني(بترا)- التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن،‎ قبيل انعقاد الاجتماع المشترك مع وزراء الخارجية العرب.

وأكد الصفدي، ضرورة الوقف الفوري لهذه الحرب المستعرة على ‎غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي تسببها، مشدداً على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية الفورية والعاجلة للقطاع، وضمان حماية المدنيين.







--(بترا)





ص خ/ ن ح/ف ق

04/11/2023 15:29:23