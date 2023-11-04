بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يدين جرائم الاحتلال في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 4 تشرين الثاني (بترا)- دان بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، جرائم الحرب التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة، وأسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى.
وقال العبسي في بيان، اليوم السبت، إن استهداف مستشفيي الأهلي المعمداني والأندونيسي، وكنيسة القديس برفيريوس في غزة، جريمة موصوفة ضد الإنسانية وتشكل انتهاكا صارخا لكل المواثيق والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تتخطى جرائم الحرب وتصل إلى حدود الإبادة الجماعية الممنهجة.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل السريع ووقف المجازر بحق الشعوب المضطهدة، ونصرة الشعب الفلسطيني وحماية أطفال ونساء وشيوخ غزة، وحث المجتمع الدولي لعدم ازدواجية المعايير ولمحاكمة المجرمين، والتحرك العاجل لإفساح المجال من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، ومعالجة الجرحى والمصابين، مؤكدا إرجاء افتتاح السنة اليوبيلية لكنيسة الروم الملكيين من الكاثوليك الى أجل يحدد لاحقا.
--(بترا)
م . ف/ ن ح/ف ق
04/11/2023 15:18:57
MENAFN04112023000117011021ID1107371733
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