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بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يدين جرائم الاحتلال في غزة

11/4/2023 2:37:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 4 تشرين الثاني (بترا)- دان بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، جرائم الحرب التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة، وأسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى.
وقال العبسي في بيان، اليوم السبت، إن استهداف مستشفيي الأهلي المعمداني والأندونيسي، وكنيسة القديس برفيريوس في غزة، جريمة موصوفة ضد الإنسانية وتشكل انتهاكا صارخا لكل المواثيق والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تتخطى جرائم الحرب وتصل إلى حدود الإبادة الجماعية الممنهجة.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل السريع ووقف المجازر بحق الشعوب المضطهدة، ونصرة الشعب الفلسطيني وحماية أطفال ونساء وشيوخ غزة، وحث المجتمع الدولي لعدم ازدواجية المعايير ولمحاكمة المجرمين، والتحرك العاجل لإفساح المجال من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، ومعالجة الجرحى والمصابين، مؤكدا إرجاء افتتاح السنة اليوبيلية لكنيسة الروم الملكيين من الكاثوليك الى أجل يحدد لاحقا.
--(بترا)
م . ف/ ن ح/ف ق
04/11/2023 15:18:57

MENAFN04112023000117011021ID1107371733

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