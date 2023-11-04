الأوقاف تعقد أولى جلسات امتحان منهاج الوعظ والإرشاد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني (بترا)- عقدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم السبت، أولى جلسات الامتحان السنوي المقرر في منهاج الوعظ والإرشاد للأئمة والواعظات في إقليم الشمال والذي يُعتبر الأول من نوعه في الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إن عدد المتقدمين للامتحان في الجلسة بلغ 1173 إماماً و251 واعظة، وشملت مقررات في حفظ القرآن الكريم والتفسير والحديث والنحو، فيما ستعقد الجلسة الثانية للأئمة والواعظات في إقليم الجنوب في السابع من الشهر الحالي.

وبيّنت الوزارة، أن الامتحان تعقده مديرية الوعظ والإرشاد، بالتعاون مع معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد وتدريب الأئمة والدعاة ومديريات الأوقاف في المملكة للمرة الأولى، ويهدف لرفع مستوى الأئمة والواعظات وقدراتهم ومستواهم العلمي والشرعي ضمن خططها المعدّة مُسبقًا، بما ينعكس على رسالة الوزارة ورؤيتها الدعوية، وتطوير مستوى الأداء لأصحاب الرسالة الدينية من أئمة وخطباء ووعاظ وواعظات.

وكانت وزارة الأوقاف نظمت العديد من الدورات العلمية المتخصصة في المذاهب الفقهية والعلوم الشرعية لكواردها، جرى من خلالها منحهم شهادة الدبلوم في المذاهب الفقهية، بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية، استفاد منها آلاف من الأئمة والوعاظ والواعظات والمؤذنين، لتعزيز دورهم في المساجد وتمكينهم من إحداث تغيير إيجابي في المجتمع لتحصينه بالقيم والأخلاق الإسلامية التي حثنا عليها ديننا الحنيف.

--(بترا)





وهـ /ن ح/ف ق

04/11/2023 15:17:30