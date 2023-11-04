الأوقاف تعقد أولى جلسات امتحان منهاج الوعظ والإرشاد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الثاني (بترا)- عقدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم السبت، أولى جلسات الامتحان السنوي المقرر في منهاج الوعظ والإرشاد للأئمة والواعظات في إقليم الشمال والذي يُعتبر الأول من نوعه في الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إن عدد المتقدمين للامتحان في الجلسة بلغ 1173 إماماً و251 واعظة، وشملت مقررات في حفظ القرآن الكريم والتفسير والحديث والنحو، فيما ستعقد الجلسة الثانية للأئمة والواعظات في إقليم الجنوب في السابع من الشهر الحالي.
وبيّنت الوزارة، أن الامتحان تعقده مديرية الوعظ والإرشاد، بالتعاون مع معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد وتدريب الأئمة والدعاة ومديريات الأوقاف في المملكة للمرة الأولى، ويهدف لرفع مستوى الأئمة والواعظات وقدراتهم ومستواهم العلمي والشرعي ضمن خططها المعدّة مُسبقًا، بما ينعكس على رسالة الوزارة ورؤيتها الدعوية، وتطوير مستوى الأداء لأصحاب الرسالة الدينية من أئمة وخطباء ووعاظ وواعظات.
وكانت وزارة الأوقاف نظمت العديد من الدورات العلمية المتخصصة في المذاهب الفقهية والعلوم الشرعية لكواردها، جرى من خلالها منحهم شهادة الدبلوم في المذاهب الفقهية، بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية، استفاد منها آلاف من الأئمة والوعاظ والواعظات والمؤذنين، لتعزيز دورهم في المساجد وتمكينهم من إحداث تغيير إيجابي في المجتمع لتحصينه بالقيم والأخلاق الإسلامية التي حثنا عليها ديننا الحنيف.
--(بترا)
وهـ /ن ح/ف ق
04/11/2023 15:17:30
MENAFN04112023000117011021ID1107371732
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.