وزير الأشغال يدعو للإسراع في تنفيذ مبنى مستشفى الأميرة بسمة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 4 تشرين الثاني (بترا)-شدد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، على ضرورة تجاوز جميع العقبات أمام إنجاز مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد.

ووجه الوزير المكتب الهندسي المشرف على تنفيذ المشروع بتفعيل البنود العقدية في مواجهة أي تقصير من المقاول في مدة تنفيذ الأعمال أو في جودة التنفيذ والمواد المستخدمة.

ودعا أبو السمن خلال جولة اليوم السبت، على المشروع إلى تجاوز جميع العقبات أمام إنجازه، الذي قال: إن التأخير في إنجازه لم يعد مقبولا .

وشدد على تصويب الاختلالات بالمشروع، مؤكدا أنه سيزور المشروع شهريا حتى الانتهاء منه، موجها مديرية الأبنية في الوزارة ومديرية أشغال محافظة اربد بتكثيف الزيارات الميدانية وتزويده بتقرير إسبوعي عن سير الأعمال والملاحظات التي يرصدونها.

وقال أبو السمن إن الحكومة تولي أهمية كبرى لتنفيذ المشاريع الطبية وتتخذ العديد من الإجراءات لضمان أن تكون وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية.

وبلغت نسبة الإنجاز بمشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد نحو 69 بالمئة ومن المتوقع تسليمه لوزارة الصحة نهاية حزيران المقبل.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 90 مليون دينار وهو ممول جزئيا بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية، وخزينة الدولة، وبمساحة إجمالية تبلغ 85 ألف متر مربع ويتكون من 9 طوابق منها 3 طوابق تسوية للخدمات الطبية والمساندة وطابق أرضي يحتوي على قسم الأشعة والصيدلية الرئيسة، والأول خاص بغرف العمليات وغرف العناية الحثيثة والمتوسطة وطابق الخدمات و3 طوابق عليا للعناية بالمرضى، وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 540 سريرا .

-- (بترا)

أ غ /ف ق

04/11/2023 15:16:19