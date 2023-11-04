وزير الأشغال يدعو للإسراع في تنفيذ مبنى مستشفى الأميرة بسمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 4 تشرين الثاني (بترا)-شدد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، على ضرورة تجاوز جميع العقبات أمام إنجاز مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد.
ووجه الوزير المكتب الهندسي المشرف على تنفيذ المشروع بتفعيل البنود العقدية في مواجهة أي تقصير من المقاول في مدة تنفيذ الأعمال أو في جودة التنفيذ والمواد المستخدمة.
ودعا أبو السمن خلال جولة اليوم السبت، على المشروع إلى تجاوز جميع العقبات أمام إنجازه، الذي قال: إن التأخير في إنجازه لم يعد مقبولا .
وشدد على تصويب الاختلالات بالمشروع، مؤكدا أنه سيزور المشروع شهريا حتى الانتهاء منه، موجها مديرية الأبنية في الوزارة ومديرية أشغال محافظة اربد بتكثيف الزيارات الميدانية وتزويده بتقرير إسبوعي عن سير الأعمال والملاحظات التي يرصدونها.
وقال أبو السمن إن الحكومة تولي أهمية كبرى لتنفيذ المشاريع الطبية وتتخذ العديد من الإجراءات لضمان أن تكون وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية.
وبلغت نسبة الإنجاز بمشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد نحو 69 بالمئة ومن المتوقع تسليمه لوزارة الصحة نهاية حزيران المقبل.
وتبلغ تكلفة المشروع نحو 90 مليون دينار وهو ممول جزئيا بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية، وخزينة الدولة، وبمساحة إجمالية تبلغ 85 ألف متر مربع ويتكون من 9 طوابق منها 3 طوابق تسوية للخدمات الطبية والمساندة وطابق أرضي يحتوي على قسم الأشعة والصيدلية الرئيسة، والأول خاص بغرف العمليات وغرف العناية الحثيثة والمتوسطة وطابق الخدمات و3 طوابق عليا للعناية بالمرضى، وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 540 سريرا .
-- (بترا)
أ غ /ف ق
04/11/2023 15:16:19
MENAFN04112023000117011021ID1107371731
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