أطفال اربد يبعثون رسالة بلون الدم تضامنا مع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 4 تشرين الثاني(بترا)- وضع زهاء ألف طفل احتشدوا أمام مبنى بلدية اربد الكبرى، صباح اليوم السبت بصماتهم بلون الدم على رسالة وجهت للعالم أجمع حملت عنوان "أنقذوا الطفولة في غزة".

جاء ذلك خلال مشاركتهم بفعالية تضامنية نظمتها بلدية اربد لإعلان تضامن أطفال المدينة مع نظرائهم في غزة الذين يتعرضون لأبشع أنواع القتل والتنكيل في غزة.

وأطلق الأطفال في سماء المدينة بالونات تحمل ألوان العلم الفلسطيني، كما حملوا بين أيديهم العلمين الأردني والفلسطيني للتأكيد على وحدة الشعبين ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، ورفعوا لوحات منددة بمجازر قوات الاحتلال التي تنتهك كل القوانين والمواثيق الدولية التي أكدت على وجوب تجنيب الأطفال آثار الحروب وحمايتهم خلال اندلاعها.

وألقى عدد كبير من الأطفال المشاركين كلمات وقصائد باللغتين العربية والإنجليزية، عبروا خلالها عن مشاعرهم المليئة بالبراءة والصدق تجاه أطفال طالتهم الأيدي الغادرة في غزة، وأملهم في وقف فوري للحرب وأن يعيش أطفال غزة بسلام يمنحهم الفرح والحب وحق اللعب.

من جهته، قال رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي، أن الدعوة لهذه الوقفة جاءت لترسيخ حب فلسطين في نفوس الأطفال الذين سيحملون الراية في مقبل الأيام، ولتوعيتهم أن فلسطين هي القضية المحورية لجميع العرب والمسلمين.

وأضاف الكوفحي، أن البلدية تعبر عن ضمير المواطنين وتوجهاتهم، وأنها حملت على عاتقها منذ تولي المجلس البلدي أعماله التفاعل مع جميع القضايا المجتمعية وعملت على إبراز دور التنمية والشراكة مع جميع المؤسسات، مشيرا إلى أن البلدية مستمرة في إقامة الفعاليات المناصرة لصمود الأهل في غزة.

--(بترا)

م.ق/ ن ح/ف ق

04/11/2023 14:49:41