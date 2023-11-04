ارتفاع شهداء غزة إلى 9488

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 4 تشرين الثاني (بترا)- ارتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 9488 شهيدا في القطاع، كما بلغ عدد الشهداء من الطواقم الطبية 150 شهيدا وتدمير 57 سيارة إسعاف كذلك استهدف الاحتلال 105 من المؤسسات الصحية وإخراج 16 مستشفى عن الخدمة و32 مركزا للرعاية الأولية بسبب الاستهداف ونص الوقود.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية 10 مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شهيدا.
وأكد أن 70 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع هم من النساء والأطفال، مبينا انه وزارة الصحة تلقت 2200 بلاغ عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض منهم 1250 طفلا .
وفي السياق، قال القدرة اليوم السبت، إن انتهاكات الاحتلال بحق المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 150 من الطواقم الطبية وتدمير 57 سيارة إسعاف، كما تعمد استهداف 105 من المؤسسات الصحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة، لافتا الى أن مستشفيات القطاع متكدسة بالجرحى من الحالات الحرجة والخطرة، حيث انه يوميا يستشهد العديد منهم بسبب عدم توفر قدرات علاجية لهم، كما ان الاحتلال يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات.
وأضاف، ان المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمراجعة مواقفه إزاء المجازر بحق شعبنا واستهداف المستشفيات، مناشدا جميع الأطراف الى توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية والوقود للمستشفيات وخروج الجرحى.
--(بترا)
رصد/ي ف/ أ أ/ف ق
04/11/2023 14:41:33
MENAFN04112023000117011021ID1107371728
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