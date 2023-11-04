ارتفاع شهداء غزة إلى 9488

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 4 تشرين الثاني (بترا)- ارتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 9488 شهيدا في القطاع، كما بلغ عدد الشهداء من الطواقم الطبية 150 شهيدا وتدمير 57 سيارة إسعاف كذلك استهدف الاحتلال 105 من المؤسسات الصحية وإخراج 16 مستشفى عن الخدمة و32 مركزا للرعاية الأولية بسبب الاستهداف ونص الوقود.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية 10 مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شهيدا.

وأكد أن 70 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع هم من النساء والأطفال، مبينا انه وزارة الصحة تلقت 2200 بلاغ عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض منهم 1250 طفلا .

وفي السياق، قال القدرة اليوم السبت، إن انتهاكات الاحتلال بحق المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 150 من الطواقم الطبية وتدمير 57 سيارة إسعاف، كما تعمد استهداف 105 من المؤسسات الصحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة، لافتا الى أن مستشفيات القطاع متكدسة بالجرحى من الحالات الحرجة والخطرة، حيث انه يوميا يستشهد العديد منهم بسبب عدم توفر قدرات علاجية لهم، كما ان الاحتلال يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات.

وأضاف، ان المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمراجعة مواقفه إزاء المجازر بحق شعبنا واستهداف المستشفيات، مناشدا جميع الأطراف الى توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية والوقود للمستشفيات وخروج الجرحى.

--(بترا)

رصد/ي ف/ أ أ/ف ق

04/11/2023 14:41:33