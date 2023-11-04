صدور تعليمات مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني (بترا)- صدر في الجريدة الرسمية أخيرا، تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها لسنة 2023.

وتحدد هذه التعليمات الصادرة بموجب المادة 79 من قانون العمل والمادة 10 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات، أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة على صاحب العمل في بيئة العمل والمعرضين لها لحماية العاملين من أخطار الآلات والمعدات والأدوات اليدوية والمصاعد ومعدات الرفع والأماكن المرتفعة والسلالم والسقالات والأماكن المحصورة والحفريات وأخطار المراجل ( البويلرات) والكهرباء والحرائق، والأخطار الكيميائية والبيولوجية والضوضاء و الاهتزازات والإضاءة.

--(بترا)

ع ف/ ن ح/ف ق

04/11/2023 14:22:19

