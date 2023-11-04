Saturday, 04 November 2023 11:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صدور تعليمات مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل

11/4/2023 2:37:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني (بترا)- صدر في الجريدة الرسمية أخيرا، تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها لسنة 2023.
وتحدد هذه التعليمات الصادرة بموجب المادة 79 من قانون العمل والمادة 10 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات، أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة على صاحب العمل في بيئة العمل والمعرضين لها لحماية العاملين من أخطار الآلات والمعدات والأدوات اليدوية والمصاعد ومعدات الرفع والأماكن المرتفعة والسلالم والسقالات والأماكن المحصورة والحفريات وأخطار المراجل ( البويلرات) والكهرباء والحرائق، والأخطار الكيميائية والبيولوجية والضوضاء و الاهتزازات والإضاءة.
--(بترا)
ع ف/ ن ح/ف ق
04/11/2023 14:22:19

MENAFN04112023000117011021ID1107371722

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث