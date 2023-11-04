صدور تعليمات مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الثاني (بترا)- صدر في الجريدة الرسمية أخيرا، تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها لسنة 2023.
وتحدد هذه التعليمات الصادرة بموجب المادة 79 من قانون العمل والمادة 10 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات، أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة على صاحب العمل في بيئة العمل والمعرضين لها لحماية العاملين من أخطار الآلات والمعدات والأدوات اليدوية والمصاعد ومعدات الرفع والأماكن المرتفعة والسلالم والسقالات والأماكن المحصورة والحفريات وأخطار المراجل ( البويلرات) والكهرباء والحرائق، والأخطار الكيميائية والبيولوجية والضوضاء و الاهتزازات والإضاءة.
--(بترا)
ع ف/ ن ح/ف ق
04/11/2023 14:22:19
MENAFN04112023000117011021ID1107371722
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.