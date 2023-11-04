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كتائب القسام تقصف تجمعا لآليات الاحتلال المتوغلة في بيت لاهيا

11/4/2023 2:37:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 4 تشرين الثاني(بترا)- أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أنها تمكنت اليوم السبت، من قصفت تجمعا لآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا بقذائف هاون.
من جهة أخرى أعلنت القسام أنها تخوض حاليا اشتباكات بمختلف الأسلحة مع قوات الاحتلال في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا ، إضافة الى قصف تجمع لآليات الاحتلال المتوغلة شرق جحر الديك بقذائف الهاون.
يشار الى ان كتائب القسام قد دمرت يوم امس الجمعة، آليات تابعة للاحتلال في جحر الديك بقذيفة" الياسين 105".
--(بترا)
رصد/ي ف/ أ أ
04/11/2023 14:21:14

MENAFN04112023000117011021ID1107371721

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