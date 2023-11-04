كتائب القسام تقصف تجمعا لآليات الاحتلال المتوغلة في بيت لاهيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 4 تشرين الثاني(بترا)- أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أنها تمكنت اليوم السبت، من قصفت تجمعا لآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا بقذائف هاون.
من جهة أخرى أعلنت القسام أنها تخوض حاليا اشتباكات بمختلف الأسلحة مع قوات الاحتلال في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا ، إضافة الى قصف تجمع لآليات الاحتلال المتوغلة شرق جحر الديك بقذائف الهاون.
يشار الى ان كتائب القسام قد دمرت يوم امس الجمعة، آليات تابعة للاحتلال في جحر الديك بقذيفة" الياسين 105".
--(بترا)
رصد/ي ف/ أ أ
04/11/2023 14:21:14
MENAFN04112023000117011021ID1107371721
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.