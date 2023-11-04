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حملة للتبرع بالدم في صريح اربد لمصابي العدوان على غزة

11/4/2023 2:37:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 4 تشرين الثاني(بترا)- نظمت لجنة صحة المجتمع المحلي وشبطة الطوير التربوي في بلدة الصريح بلواء بني عبيد بمحافظة اربد، اليوم السبت، حملة تبرع بالدم للجرحى والمصابين في قطاع غزة.
وقالت رئيسة لجنة صحة المجتمع المحلي فاطمة السعدي، إن الحملة التي نُظمت في مركز صحي الصريح الشامل بالتعاون مع جمعتي العلوم والتكنولوجيا واربد الأهلية وجمعية الأيتام، شهدت إقبالا لافتا منذ بداية انطلاقها صباح اليوم.
وقال رئيس المركز الدكتور طارق النابلسي، إنه تم جمع 100 وحدة دم حتى الساعة الواحدة ظهرا.
وكانت فاعليات شعبية في لواء بني عبيد والجهات المشاركة بالحملة نفذت وقفة تضامنية مع غزة رفعت خلالها شعارات تندد بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والعزل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة في قطاع غزة.
--(بترا)
م.ق/ أ أ /ف ق
04/11/2023 14:03:06

MENAFN04112023000117011021ID1107371720

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