الخارجية الفلسطينية تحذر من تعايش المجتمع الدولي مع المجازر الجماعية بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 4 تشرين الثاني (بترا)- حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم السبت، من مغبة تعايش المجتمع الدولي مع المجازر الجماعية التي ترتكب بحق أبناء شعب فلسطين في قطاع غزة لليوم الـ29 على التوالي، باعتبارها تتكرر يوميا.
وطالبت الوزارة، بموقف دولي إنساني حازم يجبر إسرائيل على وقف الحرب ويضمن حماية المدنيين وضمان توفير جميع احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وأعربت عن رفضها الشديد لمواقف بعض الدول التي ما زالت تتحدث عن حجة الدفاع عن النفس في ظل المجازر البشعة المتواصلة ضد الأطفال والنساء وفي ظل التدمير الوحشي لكل شي في قطاع غزة.
وأكدت أنه بات واضحا الفشل الدولي بإقناع نتنياهو ومجلس حربه بإدخال الوقود للمستشفيات، حتى تتمكن من الاستمرار في عملها، خاصة في شمال قطاع غزة، وكذلك إدخال المزيد من المواد الإغاثية والغذائية والماء.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ف ق
04/11/2023 14:00:30
MENAFN04112023000117011021ID1107371718
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