Saturday, 04 November 2023 11:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخارجية الفلسطينية تحذر من تعايش المجتمع الدولي مع المجازر الجماعية بغزة

11/4/2023 2:37:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 4 تشرين الثاني (بترا)- حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم السبت، من مغبة تعايش المجتمع الدولي مع المجازر الجماعية التي ترتكب بحق أبناء شعب فلسطين في قطاع غزة لليوم الـ29 على التوالي، باعتبارها تتكرر يوميا.
وطالبت الوزارة، بموقف دولي إنساني حازم يجبر إسرائيل على وقف الحرب ويضمن حماية المدنيين وضمان توفير جميع احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وأعربت عن رفضها الشديد لمواقف بعض الدول التي ما زالت تتحدث عن حجة الدفاع عن النفس في ظل المجازر البشعة المتواصلة ضد الأطفال والنساء وفي ظل التدمير الوحشي لكل شي في قطاع غزة.
وأكدت أنه بات واضحا الفشل الدولي بإقناع نتنياهو ومجلس حربه بإدخال الوقود للمستشفيات، حتى تتمكن من الاستمرار في عملها، خاصة في شمال قطاع غزة، وكذلك إدخال المزيد من المواد الإغاثية والغذائية والماء.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ف ق
04/11/2023 14:00:30

MENAFN04112023000117011021ID1107371718

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث