الخارجية الفلسطينية تحذر من تعايش المجتمع الدولي مع المجازر الجماعية بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 4 تشرين الثاني (بترا)- حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم السبت، من مغبة تعايش المجتمع الدولي مع المجازر الجماعية التي ترتكب بحق أبناء شعب فلسطين في قطاع غزة لليوم الـ29 على التوالي، باعتبارها تتكرر يوميا.

وطالبت الوزارة، بموقف دولي إنساني حازم يجبر إسرائيل على وقف الحرب ويضمن حماية المدنيين وضمان توفير جميع احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وأعربت عن رفضها الشديد لمواقف بعض الدول التي ما زالت تتحدث عن حجة الدفاع عن النفس في ظل المجازر البشعة المتواصلة ضد الأطفال والنساء وفي ظل التدمير الوحشي لكل شي في قطاع غزة.

وأكدت أنه بات واضحا الفشل الدولي بإقناع نتنياهو ومجلس حربه بإدخال الوقود للمستشفيات، حتى تتمكن من الاستمرار في عملها، خاصة في شمال قطاع غزة، وكذلك إدخال المزيد من المواد الإغاثية والغذائية والماء.

--(بترا)

م . ف/ أ أ/ف ق

04/11/2023 14:00:30