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ورشة متخصصة في تطبيقات المحاليل المغذية في أنظمة الزراعة بدون تربة

11/4/2023 2:37:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني (بترا) - نظم مركز التدريب المستمر في نقابة المهندسين الزراعيين، اليوم السبت، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "تطبيقات تحضير المحاليل المغذية في أنظمة الزراعة بدون تربة"، قدمها نائب عميد كلية الزراعة وعضو هيئة التدريس في قسم الموارد الطبيعية والبيئة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عمار بلاسمة.
وتضمنت الورشة عدة محاور أبرزها مفهوم المحاليل الغذائية وأهميتها في النمو النباتي وتحسين المحاصيل، والعناصر الأساسية المستخدمة في تحضير المحاليل المغذية وتصميمها، والتحكم في تركيز المحاليل وضبط الحموضة والقلوية والتغذية بالمغذيات، بالإضافة للأساليب المتبعة والاستخدام الآمن والفعال للمواد الكيميائية المستخدمة في المحاليل.
-- (بترا)
ع ح/ب ط
04/11/2023 13:22:35

MENAFN04112023000117011021ID1107371716

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