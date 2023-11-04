ورشة متخصصة في تطبيقات المحاليل المغذية في أنظمة الزراعة بدون تربة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الثاني (بترا) - نظم مركز التدريب المستمر في نقابة المهندسين الزراعيين، اليوم السبت، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "تطبيقات تحضير المحاليل المغذية في أنظمة الزراعة بدون تربة"، قدمها نائب عميد كلية الزراعة وعضو هيئة التدريس في قسم الموارد الطبيعية والبيئة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عمار بلاسمة.
وتضمنت الورشة عدة محاور أبرزها مفهوم المحاليل الغذائية وأهميتها في النمو النباتي وتحسين المحاصيل، والعناصر الأساسية المستخدمة في تحضير المحاليل المغذية وتصميمها، والتحكم في تركيز المحاليل وضبط الحموضة والقلوية والتغذية بالمغذيات، بالإضافة للأساليب المتبعة والاستخدام الآمن والفعال للمواد الكيميائية المستخدمة في المحاليل.
-- (بترا)
ع ح/ب ط
04/11/2023 13:22:35
MENAFN04112023000117011021ID1107371716
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