عبور 50 شاحنة جديدة محملة بالمساعدات الإنسانية من معبر رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 4 تشرين الثاني (بترا)- عبرت 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من معبر رفح المصري باتجاه معبر العوجة، اليوم السبت، تمهيدا لدخولها الى قطاع غزة.

وأشارت مصادر مصرية، إلى أن هذه هي الدفعة رقم 13 من المساعدات الإنسانية المرسلة إلى القطاع، حيث بلغ إجمالي شاحنات المساعدات التي تسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني 421، تحتوي على أغذية ومياه وأدوية ومستلزمات طبية، بينما لم يسمح بإدخال الوقود إلى القطاع حتى الآن.

ومن المرتقب وصول قافلة مساعدات إنسانية مصرية جديدة إلى العريش اليوم، مقدمة من بنك الطعام المصري، تضم 120 شاحنة محملة بنحو ألفي طن من المواد الغذائية تكفي قرابة 150 ألف أسرة.

كما يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإغاثية المحمولة جوا لنقلها إلى غزة، حيث بلغ إجمالي الطائرات التي وصلت العريش منذ 12 تشرين الأول الماضي 74، حملت ما يزيد عن 1650 طنا من المساعدات الغذائية والدوائية.

ويستمر فتح معبر رفح في الاتجاه القادم من غزة إلى مصر لليوم الرابع على التوالي لإجلاء الجرحى ومزدوجي الجنسية، حيث تم توزيع أكثر من 80 جريحا فلسطينيا على مستشفيات شمالي سيناء وبورسعيد والقاهرة لتقديم الرعاية الطبية لهم.

وفي السياق، أكدت وزارة الصحة المصرية في بيان، أن وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار، توجه إلى مدينة العريش اليوم، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين، وللاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم وتفقد نقاط الإسعاف والعيادات المتنقلة المتمركزة في محيط العريش.

من جهة أخرى، من المقرر أن يبدأ اليوم، إجلاء 50 مصريا من قطاع غزة عبر معبر رفح.

-- (بترا)

ن ا/أ أ/ب ط

04/11/2023 13:14:59