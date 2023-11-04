عبور 50 شاحنة جديدة محملة بالمساعدات الإنسانية من معبر رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 4 تشرين الثاني (بترا)- عبرت 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من معبر رفح المصري باتجاه معبر العوجة، اليوم السبت، تمهيدا لدخولها الى قطاع غزة.
وأشارت مصادر مصرية، إلى أن هذه هي الدفعة رقم 13 من المساعدات الإنسانية المرسلة إلى القطاع، حيث بلغ إجمالي شاحنات المساعدات التي تسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني 421، تحتوي على أغذية ومياه وأدوية ومستلزمات طبية، بينما لم يسمح بإدخال الوقود إلى القطاع حتى الآن.
ومن المرتقب وصول قافلة مساعدات إنسانية مصرية جديدة إلى العريش اليوم، مقدمة من بنك الطعام المصري، تضم 120 شاحنة محملة بنحو ألفي طن من المواد الغذائية تكفي قرابة 150 ألف أسرة.
كما يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإغاثية المحمولة جوا لنقلها إلى غزة، حيث بلغ إجمالي الطائرات التي وصلت العريش منذ 12 تشرين الأول الماضي 74، حملت ما يزيد عن 1650 طنا من المساعدات الغذائية والدوائية.
ويستمر فتح معبر رفح في الاتجاه القادم من غزة إلى مصر لليوم الرابع على التوالي لإجلاء الجرحى ومزدوجي الجنسية، حيث تم توزيع أكثر من 80 جريحا فلسطينيا على مستشفيات شمالي سيناء وبورسعيد والقاهرة لتقديم الرعاية الطبية لهم.
وفي السياق، أكدت وزارة الصحة المصرية في بيان، أن وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار، توجه إلى مدينة العريش اليوم، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين، وللاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم وتفقد نقاط الإسعاف والعيادات المتنقلة المتمركزة في محيط العريش.
من جهة أخرى، من المقرر أن يبدأ اليوم، إجلاء 50 مصريا من قطاع غزة عبر معبر رفح.
-- (بترا)
ن ا/أ أ/ب ط
04/11/2023 13:14:59
MENAFN04112023000117011021ID1107371715
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