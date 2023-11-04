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البرلمان العربي يطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة إسرائيل

11/4/2023 2:37:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 4 تشرين الثاني (بترا) - تقدم البرلمان العربي بخطاب رسمي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ بدعم ومساندة دول كبرى.
وطالب البرلمان العربي بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني ليلًا ونهارًا، حتى تجاوز عدد الشهداء منذ بدء هذا العدوان الدموي العشرة آلاف شهيد، وأكثر من 32 ألف جريح، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية يجرمها ويحرمها القانون الدولي والإنساني وكل معاهدات حقوق الإنسان، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب.
-- (بترا)
ن ا/ب ط
04/11/2023 12:57:44

MENAFN04112023000117011021ID1107371713

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