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استشهاد 46 صحفيا في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

11/4/2023 2:37:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 4 تشرين الثاني (بترا) - أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن 46 صحفيا ارتقوا شهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
من جهتها قالت لجنة حماية الصحفيين، إن العدوان الإسرائيلي على غزة يعد الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين الذين يغطون الصراعات في المناطق الساخنة، وهو ما حدث من عمليات اغتيال واستهداف للصحفيين وعائلاتهم، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق مراسل إذاعة وتلفزيون فلسطين الصحفي محمد أبو حطب وعدد كبير من عائلته.
وأشارت اللجنة الى أن الاحتلال يستهدف الصحفيين الذين ينقلون صورة جرائم الإبادة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ولم يقتصر الاستهداف على قطاع غزة وإنما شمل مجموعة من الصحفيين في بلدة علما الشعب جنوبي لبنان في 13 من الشهر الماضي، وهو ما أسفر عن استشهاد صحفي وإصابة 3 آخرين.
-- (بترا)
رصد/ي ف/أ أ/ب ط
04/11/2023 12:52:22

MENAFN04112023000117011021ID1107371712

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