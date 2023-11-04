استشهاد 46 صحفيا في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 4 تشرين الثاني (بترا) - أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن 46 صحفيا ارتقوا شهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
من جهتها قالت لجنة حماية الصحفيين، إن العدوان الإسرائيلي على غزة يعد الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين الذين يغطون الصراعات في المناطق الساخنة، وهو ما حدث من عمليات اغتيال واستهداف للصحفيين وعائلاتهم، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق مراسل إذاعة وتلفزيون فلسطين الصحفي محمد أبو حطب وعدد كبير من عائلته.
وأشارت اللجنة الى أن الاحتلال يستهدف الصحفيين الذين ينقلون صورة جرائم الإبادة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ولم يقتصر الاستهداف على قطاع غزة وإنما شمل مجموعة من الصحفيين في بلدة علما الشعب جنوبي لبنان في 13 من الشهر الماضي، وهو ما أسفر عن استشهاد صحفي وإصابة 3 آخرين.
-- (بترا)
رصد/ي ف/أ أ/ب ط
04/11/2023 12:52:22
MENAFN04112023000117011021ID1107371712
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