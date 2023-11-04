إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال في بيت أمر واعتقال 41 بالضفة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 4 تشرين الثاني (بترا) - أصيب 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي الخليل، كما اعتقل 41 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وعشرات الآليات العسكرية، اقتحموا البلدة فجر اليوم، وأعلنوا أن البلدة منطقة عسكرية مغلقة، وداهموا العشرات من المنازل والمحال التجارية ومسجد بيت أمر الكبير.

وأضافت، انه خلال انسحاب قوات الاحتلال بعد اقتحامها البلدة وقعت مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة 8 شبان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية من أجسادهم تم نقلهم إلى مشافي الخليل، كما قام ضابط من مخابرات الاحتلال بتهديد عدد من المواطنين، خاصة أهالي الشهداء بعدم وضع صور أبنائهم الشهداء داخل منازلهم.

من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال، اليوم، حملة اعتقالات واسعة، طالت 41 مواطنا فلسطينيا وسط إطلاق كثيف للنيران لمناطق متفرقة في مدن نابلس وبيت لحم والخليل ورام الله والبيرة وجنين، بزعم أنهم مطلوبون.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

04/11/2023 12:43:07