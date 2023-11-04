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وزير الخارجية ونظيره الكرواتي يبحثان التطورات الخطيرة في غزة

11/4/2023 2:37:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني (بترا) - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي‎ غوردان غرليتش رادمان التطورات الخطيرة في قطاع ‎غزة، وضرورة تكثيف الجهود لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف هذه الحرب المستعرة على القطاع وما تنتجه من كارثة إنسانية.
واكد اللقاء أهمية ضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.
--(بترا)
ص خ/ أ أ/ب ط
04/11/2023 12:27:20

MENAFN04112023000117011021ID1107371709

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