وزير الخارجية ونظيره الكرواتي يبحثان التطورات الخطيرة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني (بترا) - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي‎ غوردان غرليتش رادمان التطورات الخطيرة في قطاع ‎غزة، وضرورة تكثيف الجهود لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف هذه الحرب المستعرة على القطاع وما تنتجه من كارثة إنسانية.

واكد اللقاء أهمية ضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.

--(بترا)

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04/11/2023 12:27:20