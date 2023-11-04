وزير الخارجية ونظيره الكرواتي يبحثان التطورات الخطيرة في غزة
التاريخ
11/4/2023 2:37:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الثاني (بترا) - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي غوردان غرليتش رادمان التطورات الخطيرة في قطاع غزة، وضرورة تكثيف الجهود لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف هذه الحرب المستعرة على القطاع وما تنتجه من كارثة إنسانية.
واكد اللقاء أهمية ضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.
--(بترا)
ص خ/ أ أ/ب ط
04/11/2023 12:27:20
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