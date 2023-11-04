وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيرته اليابانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني (بترا) - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي ووزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، مباحثات موسعة حول التطورات الخطيرة في ‎غزة، وسبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف هذه الحرب المستعرة على القطاع، والتي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وبحث اللقاء الجهود المبذولة لضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، والبناء على مخرجات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف الحرب وضمان حماية المدنيين، والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

-- (بترا)

ص خ/ب ط

04/11/2023 12:11:18