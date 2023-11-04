الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي آلاف النازحين في جباليا ومواقع متفرقة بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 4 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت مصادر صحية فلسطينية عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح في حصيلة أولية لقصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدرسة الفاخورة التي تؤوي الآلاف من النازحين في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.
وبحسب المصادر، قصفت قوات الاحتلال مدرسة الفاخورة التي تؤوي الآف النازحين، وقد تم نقل الشهداء والجرحى إلى المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا، فيما لا زال آخرون تحت الأنقاض.
من جهة أخرى، قصف جيش الاحتلال اليوم، مسجدي "علي بن أبي طالب و"الاستجابة" جنوبي مدينة غزة، كما دمر مسجدا في حي الصبرة جنوبي القطاع.
يشار الى أن الاحتلال دمر بشكل كامل 54 مسجدا، وألحق أضرارا متفاوتة بـ 110 مساجد أخرى واستهدف 3 كنائس منذ بدء عدوانه على غزة في 7 تشرين الأول الماضي.
الى ذلك، قصفت مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بصاروخ في مخيم الشاطئ، كما قصفت الزوارق الحربية للاحتلال ساحل رفح جنوبي القطاع، ما أدى الى احتراق أكثر من 10 مراكب صيد، كما فتحت طائرات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة على شارع الرشيد الساحلي (شارع البحر) غربي غزة.
-- (بترا)
رصد/ي ف/أ أ/ب ط
04/11/2023 12:08:18
MENAFN04112023000117011021ID1107371707
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.