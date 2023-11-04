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الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي آلاف النازحين في جباليا ومواقع متفرقة بغزة

11/4/2023 2:37:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 4 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت مصادر صحية فلسطينية عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح في حصيلة أولية لقصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدرسة الفاخورة التي تؤوي الآلاف من النازحين في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.
وبحسب المصادر، قصفت قوات الاحتلال مدرسة الفاخورة التي تؤوي الآف النازحين، وقد تم نقل الشهداء والجرحى إلى المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا، فيما لا زال آخرون تحت الأنقاض.
من جهة أخرى، قصف جيش الاحتلال اليوم، مسجدي "علي بن أبي طالب و"الاستجابة" جنوبي مدينة غزة، كما دمر مسجدا في حي الصبرة جنوبي القطاع.
يشار الى أن الاحتلال دمر بشكل كامل 54 مسجدا، وألحق أضرارا متفاوتة بـ 110 مساجد أخرى واستهدف 3 كنائس منذ بدء عدوانه على غزة في 7 تشرين الأول الماضي.
الى ذلك، قصفت مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بصاروخ في مخيم الشاطئ، كما قصفت الزوارق الحربية للاحتلال ساحل رفح جنوبي القطاع، ما أدى الى احتراق أكثر من 10 مراكب صيد، كما فتحت طائرات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة على شارع الرشيد الساحلي (شارع البحر) غربي غزة.
-- (بترا)
رصد/ي ف/أ أ/ب ط
04/11/2023 12:08:18

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