ناصر كمال أمينا عاما مساعدا لاتحاد المحامين العرب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني (بترا) - فاز أمين سر نقابة المحامين ناصر كمال بموقع الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، خلال جلسة شغل المقاعد الشاغرة في المكتب الدائم للاتحاد الذي يعقد اجتماعاته تحت عنوان"فلسطين القضية العادلة".

جاء ذلك خلال جلسة المكتب الدائم التي ترأسها نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود أمس الجمعة، ووافق المكتب على مقترح نقابة المحامين الفلسطينيين بتزكية أحد محامي غزة الذين أصيبوا خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع "علي الدين" أمينا عاما مساعدا.

ووافق المكتب على تزكية الأمناء العامين المساعدين عن نقابات بيروت وطرابلس وسوريا ومصر والسودان، وكان المكتب الدائم قد أقر خلال اجتماعاته على تقرير الأمين العام للاتحاد المكاوي بنعيسى.

من جهة أخرى، قال نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور أن عدد المحامين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 30 محاميا، كان آخرهم محاميان استشهدا مع عائلاتهم ليلة الجمعة.

وأضاف في مداخلة له خلال الجلسة أن النقابة فقدت الاتصال مع العديد من المحامين في القطاع، وأن زملاءهم في الضفة الغربية والقدس لم يمارسوا عملهم منذ بدء العدوان بسبب الإغلاقات التي يفرضها الاحتلال، وإن المحاكم باتت شبه مغلقة وتحولت المدن والقرى إلى سجون كبيرة وإن من يحاول الخروج منها يعرض نفسه للخطر.

-- (بترا)

ع ح/أ أ/ب ط

04/11/2023 11:33:16