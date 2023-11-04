الإثارة والرعب يسيطران على برومو حكاية روحي فيك لعائشة بن أحمد

MENAFN - Youm7) طرح المنتج أحمد عبد العاطي البرومو التشويقي لحكاية "روحي فيك" ، وهي الحكاية الرابعة من مسلسل "55 مشكلة حب"، المقرر عرض أولى حلقاتها غدًا الأحد على شاشة on، ومنصة watch it الإلكترونية.

وسيطرت الإثارة والتشويق والرعب على مشاهد البرومو المختلفة، فهناك قصر مسكون في عزبة، يطلب مالكها من عائشة بن أحمد أن تتولى تجديد الديكور الخاص بها، لتتفاجأ بعدها بعدد من الأحداث التشويقية، بالإضافة إلى سيطرة الرومانسية والدراما على الحكاية.

حكاية "روحي فيك" من بطولة عائشة، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى.

وتعرض حكاية "روحي فيك" من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12.30 ظهراً، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it.

روحي فيك هى رابع حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكايات "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، و"ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، و "عيشها بفرحة"، بطولة هبة مجدي وهاني عادل.

حكاية روحى فيكحكاية روحى فيكحكاية روحى فيك



