الإثارة والرعب يسيطران على برومو حكاية روحي فيك لعائشة بن أحمد

MENAFN - Youm7) طرح المنتج أحمد عبد العاطي البرومو التشويقي لحكاية "روحي فيك" ، وهي الحكاية الرابعة من مسلسل "55 مشكلة حب"، المقرر عرض أولى حلقاتها غدًا الأحد على شاشة on، ومنصة watch it الإلكترونية.

وسيطرت الإثارة والتشويق والرعب على مشاهد البرومو المختلفة، فهناك قصر مسكون في عزبة، يطلب مالكها من عائشة بن أحمد أن تتولى تجديد الديكور الخاص بها، لتتفاجأ بعدها بعدد من الأحداث التشويقية، بالإضافة إلى سيطرة الرومانسية والدراما على الحكاية.

حكاية "روحي فيك" من بطولة عائشة، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى.

وتعرض حكاية "روحي فيك" من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12.30 ظهراً، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it.

روحي فيك هى رابع حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكايات "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، و"ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، و "عيشها بفرحة"، بطولة هبة مجدي وهاني عادل.

