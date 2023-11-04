آية سماحة تحاول لفت انتباه عوض البواب فى على باب العمارة

MENAFN - Youm7) عرضت منصة watch it، الحلقة التاسعة من مسلسل "على باب العمار ة" بطولة الفنان حاتم صلاح في أولى بطولاته المطلقة، من إخراج خيرى سالم، حيث شهدت الحلقة أحداثًا مختلفة، آبرزها محاولة نوسة – آية سماحة لفت انتباه عوض – حاتم صلاح، خصوصًا أنها تحبه ولكنه لم يحبها، وعندما شاهدت نوسة، بسنت إحدى فتيات العمارة وهى تعترف لعوض أنها تحبه، ما أغضبها بشدة، وراحت لتحكى لصديقتها الراقصة – ريهام الشنوانى، لتنصحها صديقتها أن تغير من شكلها واسلوبها حتى تجذب أنظار عوض، وبالفعل راحت الراقصة معها إلى الديسكو، وعندما رأها عوض وهى ترتدى ملابس مختلفة شبت في النار.

على باب العمارة

مسلسل "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.