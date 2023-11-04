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قبل عرض حكاية روحى فيك.. عائشة بن أحمد: قصة رومانسية فى إطار تشويقى

11/4/2023 2:36:11 PM
(MENAFN- Youm7) أعربت الفنانة عائشة بن أحمد عن تشوقها لعرض حكاية "روحى فيك" عن كتاب 55 مشكلة حب غدًا الأحد على شاشة قناة ON قائلة خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "المسلسل مشوق للغاية، وأتمنى أن يلقى استحسانًا من الجمهور، خاصة أننا جميعًا اجتهدنا فى كواليسه، وأحداث العمل عبارة عن قصة رومانسية في إطار تشويقي مختلف".

جدير بالذكر أنه تم طرح بوستر المسلسل أمس الجمعة، وهو ما أثار ردود فعل على السوشيال ميديا خاصة بعدما تصدرته الفنانة عائشة بن أحمد أمام مرآة ضخمة وممسكة فى يدها بفرشاة، وكأنها داخل بيت قديم، وهو ما دفع مشاهديه للتخمين حول محتوى العمل التى أكدت عائشة أنه رومانسى فى إطار مشوق - كما ذكرت - فى البداية.

حكاية "روحي فيك" من بطولة عائشة، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى.

وتعرض حكاية "روحي فيك" بداية من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12.30 ظهراً، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it.








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