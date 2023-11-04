صوت وصورة الحلقة 16.. براءة وليد فواز من قضية مقتل مراد مكرم

MENAFN - Youm7) شهد مسلسل "صوت وصورة" الحلقة 16، خروج عبد الغني (وليد فواز) من السجن بعد براءته من قضية مقتل عصام (مراد مكرم)، بسبب اكتشاف النيابة أنه ذهب إلى العيادة بالفعل، ولكنه لم يدخلها وقت مقتل الدكتور، وذهاب سعاد (فدوى عابد) إليه، وتأخذه معها ليسكن في منطقتها في إحدى الغرف.

تذهب رضوى (حنان مطاوع) إلى لطفي (صدقي صخر)، وتأخذ له معها طعام، وتجد هناك عبود ابن لطفي، بعد أن تركته له طليقته لبنى، بسبب رفضها العودة إليها مرة أخرى، ويخبر لطفي رضوى بخروج عبد الغني من السجن.

وليد فواز

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت،

باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.