أوقفوا الحرب.. أغنية جديدة لكاظم الساهر بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية

MENAFN - Youm7) أعرب الفنان كاظم الساهر، عن أمله فى أن يعم الأمن والسلامة على أطفال وأهل غزة، وأن تتوقف الحرب التى يدفع ثمنها الأبرياء، مشيرًا فى هذا الإطار إلى أنّه سيقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا، بتسجيل أغنية تدعو لوقف الحرب وعنوانها - أوقفوا الحرب.

جاء ذلك مشاركته جمهور معرض الشارقة الدولى للكتاب فى دورته الـ42، شيئًا من مسيرته فى عالم الشعر والأدب والألحان، ووجّه لهم العديد من الرسائل القيّمة التى ناهزت فى ثرائها أغانيه وألحانه وشكّلت إضافة استثنائيّة لهذا الحدث الثقافى العالمي.

وأضاف أنه سيتوجه إلى نيويورك؛ لتسجيل هذه الأغنية وسنطلقها قريبًا، ونأمل أن توصل رسالتنا، وأن نسهم فى وقف الحرب التى تلحق بالمدنيين الأبرياء والموت الكارثى للأطفال".

وتوجّه الساهر بالشكر لإمارة الشارقة على استضافته فى المعرض مشيراً إلى أنّه طالما تعدّ الشارقة عاصمة للثقافة، فإنّ القراءة والكتاب سيبقى حاضراً فى يد القرّاء، معبّراً عن فخره بأن يكون اليوم جزءاً من معرض الشارقة الدولى للكتاب الذى أتاح له فرصة مخاطبة جمهوره.

وتطرّق الساهر - فى حديثه - إلى تأثير الكتاب على حياته، قائلاً: "بدأ هذا التأثير منذ الطفولة، وأذكر موقفاً فى سنّ المراهقة ذهبت مع أحد أصدقائى فى زيارة لشقيقه، حيث كان أصدقاءه يتناقشون إحدى الموضوعات الفكرية، ولم أكن أعى شيئاً من كلامهم، فدفعنى ذلك للبحث والاطلاع لأسجلّ حضورى فى هكذا جلسات، وكنت محظوظاً أنّ شقيقى من القراء الجيدين، أخذت أحد الكتب حول هذا الموضوع وباتت الصورة واضحة وازداد وعيي، وعندما بدأت بخوض النقاش معهم شعرت بالارتياح وآمنت أن الحياة بدون اطلاع وبدون قراءة فإنّ الإنسان سيبقى فى دائرة محدودة، فحتى موهبتى الموسيقية لو لم أدعمها بالقراءة ودراسة الموسيقى ستبقى محدودة، ومن ضمن علمى أيضاً اختيار المفردات والأفكار التى تؤثر فى الناس، لو لم أقرأ فلن أستطيع إيصال رسالتى وألامس مشاعر المستمعين أو أؤثر فى المفكرين والمثقفين".

وحول أثر القراءة فى العائلة، أكّد الساهر أنّ تأثيرها يطال الجميع، مشيراً إلى أنّ الأطفال عندما يقرأون يذهبون إلى عوالم وأفكار وثقافات مختلفة، فيزداد وعيه واحترامه للرأى الآخر، وستُفتح له آفاقٌ جديدة فى الحياة ومستقبل من فرص العمل. وأضاف: "أيضاً لكسر الروتين فى المنزل فإنّ القراءة واكتساب الأفكار ومن ثم الجلوس فى حوار مع العائلة ستساهم فى صنع متعة وقصة جميلة تأخذنا إلى عالم آخر. كما أنّ القراءة للإنسان الذى يعانى من مشكلة عاطفية، تشكّل داعماً وصديقاً له، فعندما يمرّ الإنسان بمشكلة ولا يجد شخصاً يعطيه التوجيهات الصحيحة، فإنّ الكتاب يمنحه الراحة والطمأنينة بالإضافة إلى أفكار ووسائل جديدة لحل أى أزمة".

وانتقل كاظم الساهر للحديث عن الشعر بالقول: "الجمهور العربى يتذوق الشعر، ويحاسبنى إذا كان لفظى للكلمة خطأ؛ فيجب أن أنتبه لكل كلمة وحرف، الشباب متذوقون للشعر، وأنا ضد فكرة من يقول أن الناس بدأوا يهجرونه نحو أشكال أخرى، لا أتفق مع ذلك من خلال تجاربى على مدار 35 سنة من تقديم أعمال وقصائد. وأيضاً لا يمكن أن نظلم الفنون الأخرى بالتأكيد فهناك ألوان غنائية جميلة وتسعد الجمهور، لكن أنا أجد فى القصيدة أكثر عمقاً وخيالاً". وتحدّث حول قصيدة "الحياة" مشيراً إلى أنه كتبها كرسالة، وألقى جزءاً منها على مسامع الحضور.

وأضاف: "الشعر موهبة، لحنت أول قصيدة فى سنّ 12 عاماً، وكتبت أول خاطرة فى عمر 13 – 14، وبدأت أقرأ الشعر فى المجلات ودواوين نزار قباني، فقد كنت متأثراً به جداً. وبالتأكيد بدون قراءة فإنّ الموهبة لا تكفي، لا أستطيع أن أكتب قصيدة أو أن اضع لحناً إن لم أقرأ". وعند ذكر نزار قبانى فإنّ كاظم الساهر لم يُغفل الحديث عن تأثيره عليه، ليقول: "نزار قبانى كان مصدر دعم وتحفيز لي، فعندما كنت أطلب منه فى بعض القصائد أن أقوم بتعديل سطر أو ما شباه، كان يعود لى خلال فترة قصيرة ويخبرنى ويقول سجّل هذا البيت الجميل، لم يقل سجل هذا السطر، بل البيت الجميل، لقد كان متعاوناً وعظيماً جداً، وهكذا العظماء يكونون دائماً بسطاء".

وأشاد كاظم بصديقه الراحل الشاعر كريم العراقى بالقول: "مهما كُرم فى حياته فهذا قليل بحقه، كان سعيداً جداً عندما تم عمل طابع باسمه. كريم العراقى شاعر عظيم، كان نزار يعتب على إذا تأخرت فى قصيدة ما، لكن إذا كان العمل مع كريم فكان يقول لى تمسّك بكريم، ويقول لكريم تمسك بكاظم، نزار كان معجباً بكريم بشكل رهيب وكان يحترمه جداً، وكريم هو من فرض هذا الاحترام، كان يقرأ بشكل واسع". وأشار الساهر إلى أنّ العراق ولّادة للشعراء الرائعين الذين يكتبون أشعاراً فى غاية الجمال. وعبّر عن أمنيته واستعداده كذلك للمساهمة فى أى نهضة فنيّة قد تشهدها العراق فى أى وقت.

وأشار الساهر إلى أثر عائلته وبلده فى تكوين شخصيته، بالقول: "شخصيتى بُنيت فى البيت بشكل أساسى وساهمت أمى كثيراً فى بناء هذه الشخصيّة وتأثرت بها بشكل كبير، وكنت أعجب دائماً كيف تحملت هى ووالدى مسؤولية 10 أبناء فى الوقت الذى كان بيتنا يفتقد لكثير من الأساسيات ، لذلك لهم فضل كبير عليّ. أيضاً لبلدى وجمهورى الفضل، وللجيران الذين كانوا يساهمون فى التربية كالأهل تماماً" .

وفى الختام، تحدّث القيصر حول أثر القراءة فى إحياء الأمل لديه عندما مرّ يوماً بحالة صعبة، وقال: "فى هذه الحياة نمر بتجارب ومشاهدات، ففى صغرنا نقرأ قصص الخيال ونرى عوالم أخرى، فيكبر إبداعنا، ولكنّ الحياة تفرض عليك أموراً صعبة وتأخذ منك أشياءً جميلة. خلال السنوات الماضية خسرت أعز الناس لدي، وكنت أمر من أزمة إلى أخرى، وأفقد عزيزاً ما، ووصلت إلى طريق مسدود بحيث جلست مع نفسى وحيداً لفترة، فأخرجنى منها الكتاب والقراءة وكذلك الأصدقاء الطيبين. ضعفت لدرجة كبيرة ووصلت لمرحلة تمنيت خلالها أن أخرج على المسرح لأصرخ صرخة واحدة وأنتهي، لم تكن هناك متعة وسعادة. جلست مع نفسى وبفضل الإيمان بالله أولاً ثمّ القراءة وكذلك الأصدقاء الطيبين عاد لى الأمل مجدّداً، هذه هى الحياة لا بدّ أن نقبلها كما هي".