ماشيين على الأصول.. ما تقاليد الزواج عند بدو سيناء وسر العصا الخضراء؟

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- Youm7) تختلف عادات الزواج من قرية لأخرى داخل مصر، حيث تسير الأسر على هذه القواعد التي ارتضوا بها وحرصوا على توريثها من جيل لآخر، كما عرف بدو سيناء ، بالعادات التى تضمن لهم العيش في حالة استقرار وسعادة، لذلك يتبعونها منذ سنوات طويلة والتي نستعرضها في هذا التقرير.
أبرز عادات وتقاليد الزواج عند بدو سيناء اختيار العروس
تفضل الأسر ببدو سيناء الزواج المبكر وخاصة من الأقارب، لذلك يختار الرجل من تناسبه من بنات عمه أو خاله أو إحدى فتيات قبيلته وإذا لم يرغب في الزواج من إحدى فتيات عائلته، بحث عن فتاة تنتمى لإحدى العائلات الكبيرة.
الاستعداد للحفل التقدم للزواج
يخطب الرجل الفتاة من أبيها دون ان يستعين بأحد ليتوسط بينه وبين والد العروس، ويحرص عند الذهاب لخطبتها على اصطحاب معه والده أو شقيقه الأكبر.
تجهيز الطعام بحفل الزفاف رأى العروس
إذا كانت العروس بكراً، لا يؤخذ برأيها ويكتفى برأى والدها أو ولي أمرها، أما إذا كانت مطلقة أو أرملة يؤخذ برأيها.
حفل زفاف عند البدو سر العصا الخضراء عند الزواج
اعتاد أهالى سيناء عند الموافقة على الخطيب أن يعطى والد العروس، عصا خضراء للخطيب ويقول له هذه قصلة فلانة على سنة الله ورسوله ويتناولها الخطيب ويرد على والد العروس بقبلتها زوجة لى بسنة الله ورسوله.
حفل زفاف
وتعتبر العصا الخضراء أو كما تسمى بالقصلة شكل من أشكال موافقة الطرفين، لذلك منذ تقديمها للعريس لا يجوز للعروس الرجوع عن موافقتها على العريس، ولكن يمكن للأخير الرجوع عن الزواج دون شرط.
تحديد قيمة المهر
يتفاوت المهر حسب درجة القرابة بين العروسين، فكلما زادت القرابة قل قيمة المهر والعكس، ويدفع لعائلة العروس.
أثاث الزواج
لا تتحمل العروس أي أعباء مالية عند التجهيز للزواج حيث لا يطلب منها سوى تطريز فستان زفافها، ولا يفرض على العريس سوى شراء فستان وعباءة للعروس وجميع أثاث الزواج، ويعطى لحماته مايسمى بـ"قعود الرضاعة" أي جمل في سن الرضاعة وذلك تكريماً لها.
ويتكون أثاث منزل الزوجية من غطاء ووسادة وبعد الزفاف ينضم العريس إلى بيت أسرته الذى يعيش فيه.
حفل الزفاف
يعود تحديد موعد حفل الزفاف إلى عائلة العريس وغالباً ما يعقد الحفل ليلة الجمعة أو الأثنين وقبل الحفل تعلق الرايات البيضاء وتقام سباقات الخيل والهجن أمام بيت العريس.
ويحرص المهنئون على حمل الهدايا إلى بين العريس والتي تكون عبارة عن رأس غنم ودقيق وقهوة ويستمر الغناء لوقت متأخر من ليلة الزفاف وفى ظهيرة يوم الزفاف يذهب العريس مع سيدة مسنة من أفراد عائلته ومعه أحد أصدقائه على جملين لإحضار العروس.
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