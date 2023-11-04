ماشيين على الأصول.. ما تقاليد الزواج عند بدو سيناء وسر العصا الخضراء؟

MENAFN - Youm7) تختلف عادات الزواج من قرية لأخرى داخل مصر، حيث تسير الأسر على هذه القواعد التي ارتضوا بها وحرصوا على توريثها من جيل لآخر، كما عرف بدو سيناء ، بالعادات التى تضمن لهم العيش في حالة استقرار وسعادة، لذلك يتبعونها منذ سنوات طويلة والتي نستعرضها في هذا التقرير.

أبرز عادات وتقاليد الزواج عند بدو سيناء اختيار العروس

تفضل الأسر ببدو سيناء الزواج المبكر وخاصة من الأقارب، لذلك يختار الرجل من تناسبه من بنات عمه أو خاله أو إحدى فتيات قبيلته وإذا لم يرغب في الزواج من إحدى فتيات عائلته، بحث عن فتاة تنتمى لإحدى العائلات الكبيرة.

الاستعداد للحفل التقدم للزواج

يخطب الرجل الفتاة من أبيها دون ان يستعين بأحد ليتوسط بينه وبين والد العروس، ويحرص عند الذهاب لخطبتها على اصطحاب معه والده أو شقيقه الأكبر.

تجهيز الطعام بحفل الزفاف رأى العروس

إذا كانت العروس بكراً، لا يؤخذ برأيها ويكتفى برأى والدها أو ولي أمرها، أما إذا كانت مطلقة أو أرملة يؤخذ برأيها.

حفل زفاف عند البدو سر العصا الخضراء عند الزواج

اعتاد أهالى سيناء عند الموافقة على الخطيب أن يعطى والد العروس، عصا خضراء للخطيب ويقول له هذه قصلة فلانة على سنة الله ورسوله ويتناولها الخطيب ويرد على والد العروس بقبلتها زوجة لى بسنة الله ورسوله.

حفل زفاف

وتعتبر العصا الخضراء أو كما تسمى بالقصلة شكل من أشكال موافقة الطرفين، لذلك منذ تقديمها للعريس لا يجوز للعروس الرجوع عن موافقتها على العريس، ولكن يمكن للأخير الرجوع عن الزواج دون شرط.

تحديد قيمة المهر

يتفاوت المهر حسب درجة القرابة بين العروسين، فكلما زادت القرابة قل قيمة المهر والعكس، ويدفع لعائلة العروس.

أثاث الزواج

لا تتحمل العروس أي أعباء مالية عند التجهيز للزواج حيث لا يطلب منها سوى تطريز فستان زفافها، ولا يفرض على العريس سوى شراء فستان وعباءة للعروس وجميع أثاث الزواج، ويعطى لحماته مايسمى بـ"قعود الرضاعة" أي جمل في سن الرضاعة وذلك تكريماً لها.

ويتكون أثاث منزل الزوجية من غطاء ووسادة وبعد الزفاف ينضم العريس إلى بيت أسرته الذى يعيش فيه.

حفل الزفاف

يعود تحديد موعد حفل الزفاف إلى عائلة العريس وغالباً ما يعقد الحفل ليلة الجمعة أو الأثنين وقبل الحفل تعلق الرايات البيضاء وتقام سباقات الخيل والهجن أمام بيت العريس.

ويحرص المهنئون على حمل الهدايا إلى بين العريس والتي تكون عبارة عن رأس غنم ودقيق وقهوة ويستمر الغناء لوقت متأخر من ليلة الزفاف وفى ظهيرة يوم الزفاف يذهب العريس مع سيدة مسنة من أفراد عائلته ومعه أحد أصدقائه على جملين لإحضار العروس.