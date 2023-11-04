تعرف على الحيوانات الأعلى صوتًا فى العالم.. ذبذبات الجمبرى تشبه دوى رصاصة

(MENAFN
- Youm7) هل فكرت يومًا أن هناك حيوانات ثرثارة مثل الكثير من البشر وذلك بالإضافة إلى صوتهم العالي أيضًا، فلا شك في أن الصوت هو الوسيلة الأولى التي يستخدمها كل الكائنات الحية للتواصل مع بعضهم البعض، ولم يكن الصوت فقط لكلام الإنسان بل لبقية الكائنات الحية أيضاً، فهناك من يزقزق، وآخر ينشد، وهناك من يحذر من الكائنات المفترس، وآخرون يجذبون شركاءهم إليهم بصوتهم لغرض التزاوج، ولكن أياً من حيوانات العالم هي الأعلى صوتاً؟، وهذا ما نستعرضه وفقا لما نشرة موقع "discovermagazine".
حوت العنبر
تتواصل حيتان العنبر من خلال نقرات ورموز حادة، وفي بداية القرن الحادي والعشرين ظهر العديد من الدراسات التي أثبتت أن هذا الحوت قادرة على إصدار أصوات مذهلة تصل إلى 240 ديسيبل، أي متجاوزة صوت المحرك النفاث عند الإقلاع، مما يضيع الحوت على رأس قائمة الحيوانات الصاخبة.
حوت العنبر الحوت الأزرق
من المنطقي أن نفترض أن أكبر الحيوانات في العالم هي أيضاً الأعلى صوتاً في العالم، حيث إن الحوت الأزرق هو أكبر حيوان في العالم حيث يبلغ وزنه حوالي 330 ألف رطل ويصدر أصواتا مدوية ومزعجة بقوة 200 ديسيبل تقريباً.
الحوت الأزرق صوت الجمبري
أثناء هروب الجمبري عبر الشعاب المرجانية الاستوائية في المحيط،
يصدر صوتا حادا يصل إلى 185 ديسيبل تقريبا عندما يتم اصطياده، حيث إنه عندما ينغلق مخلبه، فإنه يرسل موجة صدمة مذهلة عبر الماء مما يؤدي إلى عجز أي حيوانات مفترسة أثناء السباحة، يشبه صوت الصدمة صوت طلقة نارية، على الرغم من أنه في الواقع أعلى بحوالي 15 إلى 35 ديسيبل من متوسط دوي الرصاصة.
الجمبري طائر الجرس الأبيض
قد لا يظهر طائر الجرس الأبيض كثيرا، لكنه في الواقع الطائر الأعلى صوتاً في العالم، حيث تتجاوز أصوات هذه الطيور المغردة حوالي 125 ديسيبل، فهي تميل إلى الغناء بصوت أعلى من الطيور الأخرى.
طائر الجرس الابيض الفيل الأفريقي
كشف الباحثون أن فيل الأدغال الأفريقي يصدر نداءات مدوية بقوة حوالي 120 ديسيبل، وهي غير مسموعة للسامعين من البشر، بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتنا، تنتقل هذه النداءات لمسافات تصل إلى عدة أميال وتمكن الأفيال من الاتصال ببعضها البعض على الرغم من المسافة، والمثير للدهشة أن تردد هذه الأصوات يمكن أن ينخفض إلى ما دون النطاق المسموع للإنسان في الواقع.
الفيل الافريقي التمساح الأمريكي
على الرغم من أنها ليست مشهورة بثرثرتها، إلا أن التماسيح ثرثارة للغاية، إنهم يصدرون الصوت لأمهاتهم عندما يفقسون، وينتقلون إلى الهسهسة والهدير والتذمر عندما يكبرون، لكنها من بين الزواحف الأعلى صوتا بفضل منفاخها العالي منخفض التردد، الذي ينطلق عبر مستنقعاتها وجداولها المحبوبة بحوالي 105 ديسيبل.
التمساح الامريكي
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