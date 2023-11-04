تعرف على الحيوانات الأعلى صوتًا فى العالم.. ذبذبات الجمبرى تشبه دوى رصاصة

MENAFN - Youm7) هل فكرت يومًا أن هناك حيوانات ثرثارة مثل الكثير من البشر وذلك بالإضافة إلى صوتهم العالي أيضًا، فلا شك في أن الصوت هو الوسيلة الأولى التي يستخدمها كل الكائنات الحية للتواصل مع بعضهم البعض، ولم يكن الصوت فقط لكلام الإنسان بل لبقية الكائنات الحية أيضاً، فهناك من يزقزق، وآخر ينشد، وهناك من يحذر من الكائنات المفترس، وآخرون يجذبون شركاءهم إليهم بصوتهم لغرض التزاوج، ولكن أياً من حيوانات العالم هي الأعلى صوتاً؟، وهذا ما نستعرضه وفقا لما نشرة موقع "discovermagazine".

حوت العنبر

تتواصل حيتان العنبر من خلال نقرات ورموز حادة، وفي بداية القرن الحادي والعشرين ظهر العديد من الدراسات التي أثبتت أن هذا الحوت قادرة على إصدار أصوات مذهلة تصل إلى 240 ديسيبل، أي متجاوزة صوت المحرك النفاث عند الإقلاع، مما يضيع الحوت على رأس قائمة الحيوانات الصاخبة.

حوت العنبر الحوت الأزرق

من المنطقي أن نفترض أن أكبر الحيوانات في العالم هي أيضاً الأعلى صوتاً في العالم، حيث إن الحوت الأزرق هو أكبر حيوان في العالم حيث يبلغ وزنه حوالي 330 ألف رطل ويصدر أصواتا مدوية ومزعجة بقوة 200 ديسيبل تقريباً.

الحوت الأزرق صوت الجمبري

أثناء هروب الجمبري عبر الشعاب المرجانية الاستوائية في المحيط،

يصدر صوتا حادا يصل إلى 185 ديسيبل تقريبا عندما يتم اصطياده، حيث إنه عندما ينغلق مخلبه، فإنه يرسل موجة صدمة مذهلة عبر الماء مما يؤدي إلى عجز أي حيوانات مفترسة أثناء السباحة، يشبه صوت الصدمة صوت طلقة نارية، على الرغم من أنه في الواقع أعلى بحوالي 15 إلى 35 ديسيبل من متوسط دوي الرصاصة.

الجمبري طائر الجرس الأبيض

قد لا يظهر طائر الجرس الأبيض كثيرا، لكنه في الواقع الطائر الأعلى صوتاً في العالم، حيث تتجاوز أصوات هذه الطيور المغردة حوالي 125 ديسيبل، فهي تميل إلى الغناء بصوت أعلى من الطيور الأخرى.

طائر الجرس الابيض الفيل الأفريقي

كشف الباحثون أن فيل الأدغال الأفريقي يصدر نداءات مدوية بقوة حوالي 120 ديسيبل، وهي غير مسموعة للسامعين من البشر، بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتنا، تنتقل هذه النداءات لمسافات تصل إلى عدة أميال وتمكن الأفيال من الاتصال ببعضها البعض على الرغم من المسافة، والمثير للدهشة أن تردد هذه الأصوات يمكن أن ينخفض إلى ما دون النطاق المسموع للإنسان في الواقع.

الفيل الافريقي التمساح الأمريكي

على الرغم من أنها ليست مشهورة بثرثرتها، إلا أن التماسيح ثرثارة للغاية، إنهم يصدرون الصوت لأمهاتهم عندما يفقسون، وينتقلون إلى الهسهسة والهدير والتذمر عندما يكبرون، لكنها من بين الزواحف الأعلى صوتا بفضل منفاخها العالي منخفض التردد، الذي ينطلق عبر مستنقعاتها وجداولها المحبوبة بحوالي 105 ديسيبل.

التمساح الامريكي



