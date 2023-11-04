الكعب الصغير والكاو بوى أبرزها.. أهم تريندات الأحذية لخريف 2023

(MENAFN
- Youm7) تبحث المرأة دائمًا عن حذاء أني ومريح ويتوافق مع اتجاهات الموضة الحالية وفى نفس الوقت يناسب الملابس التي ترتديها سواء عند ذهابها للعمل أو زيارتها لأصدقائها أو أي مناسبة أخرى، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، أبرز اتجاهات الأحذية لخريف 2023، وفقاً لما ذكره موقع " notimeforstyle".
أبرز اتجاهات الأحذية لخريف 2023 أحذية مزينة بطيات
يعتبر الحذاء المصمم بساق عالى مزين بطيات من الأحذية الكلاسيكية الشتوية والذى يعد من أبرز اتجاهات الأحذية لخريف 2023، والذى يمكن ارتداؤه مع تنورة أو فستان قصير.
حذاء مزين بطيات حذاء فوق الركبة
يعتبر الحذاء الذى يصل طوله لفوق الركبة من أبرز اتجاهات الأحذية لخريف 2023، والذى يمكن ارتداؤه أيضًا مع الملابس القصيرة سواء تنورة أو فستان.
حذاء فوق الركبة حذاء "كاو بوى"
تعتبر أحذية رعاة البقر أو "Cowboy"، من الأحذية المنتشرة بخريف 2023، والتي تساعد المرأة في الحصول على إطلالة أنيقة ومميزة عند ارتدائه.
حذاء رعاة البقر حذاء بكعب صغير
يعتبر الحذاء المصمم بكعب صغير ومزخرفة بطبعات حيوانية أو رسومات أخرى من أبرز اتجاهات الأحذية لخريف 2023، والذى يناسب المرأة طويلة القامة أو لا ترغب في زيادة طولها أو لا تفضل ارتداء كعب عالى عند الذهاب للعمل أو أي مناسبة أخرى، كما تعتبر من الأحذية التي تتسم بالبساطة والأناقة في التصميم.
حذاء بكعب صغير أحذية رياضية
تعتبر الأحذية الرياضية من أنواع الأحذية العملية والتي تفضلها الكثيرات من النساء سواء عند الذهاب لنادى رياضى أو عند الذهاب للعمل، كما تساعد هذه النوعية من الأحذية على الشعور بالراحة عند السير لمسافات طويلة، لذلك تعتبر من الأحذية المناسبات للراغبات في ممارسة التمارين الرياضية بعد العمل.
حذاء رياضى
MENAFN04112023000132011024ID1107371696
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.