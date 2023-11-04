الكعب الصغير والكاو بوى أبرزها.. أهم تريندات الأحذية لخريف 2023

MENAFN - Youm7) تبحث المرأة دائمًا عن حذاء أني ومريح ويتوافق مع اتجاهات الموضة الحالية وفى نفس الوقت يناسب الملابس التي ترتديها سواء عند ذهابها للعمل أو زيارتها لأصدقائها أو أي مناسبة أخرى، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، أبرز اتجاهات الأحذية لخريف 2023، وفقاً لما ذكره موقع " notimeforstyle".

أبرز اتجاهات الأحذية لخريف 2023 أحذية مزينة بطيات

يعتبر الحذاء المصمم بساق عالى مزين بطيات من الأحذية الكلاسيكية الشتوية والذى يعد من أبرز اتجاهات الأحذية لخريف 2023، والذى يمكن ارتداؤه مع تنورة أو فستان قصير.

حذاء مزين بطيات حذاء فوق الركبة

يعتبر الحذاء الذى يصل طوله لفوق الركبة من أبرز اتجاهات الأحذية لخريف 2023، والذى يمكن ارتداؤه أيضًا مع الملابس القصيرة سواء تنورة أو فستان.

حذاء فوق الركبة حذاء "كاو بوى"

تعتبر أحذية رعاة البقر أو "Cowboy"، من الأحذية المنتشرة بخريف 2023، والتي تساعد المرأة في الحصول على إطلالة أنيقة ومميزة عند ارتدائه.

حذاء رعاة البقر حذاء بكعب صغير

يعتبر الحذاء المصمم بكعب صغير ومزخرفة بطبعات حيوانية أو رسومات أخرى من أبرز اتجاهات الأحذية لخريف 2023، والذى يناسب المرأة طويلة القامة أو لا ترغب في زيادة طولها أو لا تفضل ارتداء كعب عالى عند الذهاب للعمل أو أي مناسبة أخرى، كما تعتبر من الأحذية التي تتسم بالبساطة والأناقة في التصميم.

حذاء بكعب صغير أحذية رياضية

تعتبر الأحذية الرياضية من أنواع الأحذية العملية والتي تفضلها الكثيرات من النساء سواء عند الذهاب لنادى رياضى أو عند الذهاب للعمل، كما تساعد هذه النوعية من الأحذية على الشعور بالراحة عند السير لمسافات طويلة، لذلك تعتبر من الأحذية المناسبات للراغبات في ممارسة التمارين الرياضية بعد العمل.

حذاء رياضى