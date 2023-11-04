اعرف الشمعة العطرية المناسبة لكل برج فلكي.. البابونج للحوت والمسك للأسد

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- Youm7) لا شك في أن استخدام الشمع العطري واحد من أكثر الوسائل استخدامًا مؤخرًا للحصول على الراحة النفسية والعصبية، والاستمتاع بجو هادئ مميز، حيث يمكن للتوهج الدافئ في الجو البارد والرائحة الغنية للشمعة أن تغير محيطك بالكامل، ولكن ليس الجميع يحبون عطر اللافاندر أو العطور الخشبية كالصندل، فكل شخص له العطر الخاص به، ولكن إذا لم تكن تعرف عطرك المناسب، نستعرض الشمعة العطرية المناسبة لكل برج فلكي ، وذلك وفقًا لما نشره موقع "bustle".
الشمع العطري برج الحمل
برج الحمل معروف بطبيعته النشطة والديناميكية أي المتحركة باستمرار والتي تجعله يعشق الروائح التي تزيد من هذا الشعور، لذلك فالشمعة بالروائح الحمضية وخاصة البرتقال، هي الأنسب له.
برج الثور
أصحاب برج الثور هم أشخاص يميلون إلى الأرض، فرائحة الزهور المريحة مثل الورد وعباد الشمس والياسمين، من العطور الكلاسيكية وتعتبر رمز الحب والرومانسية، مما يجعلها مناسبة لبرج أصحابه يبحثون دائمًا عن الحب.
برج الجوزاء
يميل أصحاب برج الجوزاء للروائح العشبية وذلك لأنها مناسبة لشخصيتهم المتقلبة، فهناك الكثير والعديد من العطور العشبية المتداخلة، مثل شمعة الأوكالبتوس والنعناع وهما عطران يعتبران مزيجا بين الانطلاق والهدوء، وذلك إلى جانبه شامة المريمية.
الشموع العطرية برج السرطان
برج السرطان، باعتباره برجاً يحكمه القمر، فسيبحث بالتأكيد عن الروائح الحلوة والمألوفة، مثل الفانيليا، أو العطور ذات الرائحة الهادئة مثل رائحة النسيم والبحر.
برج الأسد
دائما أصحاب برج الأسد يبحثون عن الفخامة والملكية، فلا منافس لعطر الصنوبر والمسك، مع مزيد من العنبر، وذلك لإثارة إحساس بالعظمة والمغامرة، مما يجعله يشعر وكأنه في دائرة الضوء ومحاط بالتميز.
برج العذراء
إن مواليد برج العذراء أفراد دقيقون ومنظمون، فرائحة الياسمين بالإضافة إلى خشب الأرز والليمون وخشب الصندل وطحلب البلوط والمسك، تعطيهم شعورا بالهدوء والتوازن والسكينة.
برج الميزان
يقدر برج الميزان التوازن والانسجام في حياتهم، فهو عادة يبحث عن الشعور بالدفء، فمزيج من رائحة القرفة واليقطين والهيل والزنجبيل، يعطيهم الشعور المميز الهادي الدافئ.
شمعة عطرية برج العقرب
ينجذب برج العقرب إلى كل الأشياء المختلفة، فإن الروائح مثل الباتشولي أو اللبان لها صفات غامضة ومغرية تتناسب مع طبيعة برج العقرب العميقة، وذلك بالإضافة إلى العنبر وزهرة البرتقال والفانيليا والمسك.
برج القوس
يعرف مواليد برج القوس بحبهم للمغامرة والهواء الطلق فالعطر خشبي دافئ، يأخذهم لهوياتهم، فمزيج من خشب الصندل وجوز الهند وخشب العنبر وخشب الأرز، تجعلهم من السعداء.
برج الجدي
غالبا ما يرتبط برج الجدي بالتقاليد والمسؤولية، ولهذا السبب يفضل استخدام شمعة معطرة بالقرفة لمساعدتك على الشعور بالثبات والراحة بعد يوم طويل من العمل.
برج الدلو
إن أصحاب برج الدلو غير تقليديين ويتطلعون إلى المستقبل، يمكنهم اختيار شمعة ذات رائحة ساحرة، مثل العنبر، بالإضافة إلى روائح عشبية مثيرة للاهتمام.
برج الحوت
لا شيء يجعل مولود الحوت يشعر وكأنه في منزله مثل نسيم المحيط المنعش، فمواليد الحوت حالمون ويتواصلون بعمق مع عواطفهم، فاختيار الروائح الهادئة، مثل البابونج أو نسيم المحيط، تعزز الاسترخاء والسلام الداخلي، مما يخلق بيئة.
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