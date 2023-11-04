اعرف الشمعة العطرية المناسبة لكل برج فلكي.. البابونج للحوت والمسك للأسد

MENAFN - Youm7) لا شك في أن استخدام الشمع العطري واحد من أكثر الوسائل استخدامًا مؤخرًا للحصول على الراحة النفسية والعصبية، والاستمتاع بجو هادئ مميز، حيث يمكن للتوهج الدافئ في الجو البارد والرائحة الغنية للشمعة أن تغير محيطك بالكامل، ولكن ليس الجميع يحبون عطر اللافاندر أو العطور الخشبية كالصندل، فكل شخص له العطر الخاص به، ولكن إذا لم تكن تعرف عطرك المناسب، نستعرض الشمعة العطرية المناسبة لكل برج فلكي ، وذلك وفقًا لما نشره موقع "bustle".

الشمع العطري برج الحمل

برج الحمل معروف بطبيعته النشطة والديناميكية أي المتحركة باستمرار والتي تجعله يعشق الروائح التي تزيد من هذا الشعور، لذلك فالشمعة بالروائح الحمضية وخاصة البرتقال، هي الأنسب له.

برج الثور

أصحاب برج الثور هم أشخاص يميلون إلى الأرض، فرائحة الزهور المريحة مثل الورد وعباد الشمس والياسمين، من العطور الكلاسيكية وتعتبر رمز الحب والرومانسية، مما يجعلها مناسبة لبرج أصحابه يبحثون دائمًا عن الحب.

برج الجوزاء

يميل أصحاب برج الجوزاء للروائح العشبية وذلك لأنها مناسبة لشخصيتهم المتقلبة، فهناك الكثير والعديد من العطور العشبية المتداخلة، مثل شمعة الأوكالبتوس والنعناع وهما عطران يعتبران مزيجا بين الانطلاق والهدوء، وذلك إلى جانبه شامة المريمية.

الشموع العطرية برج السرطان

برج السرطان، باعتباره برجاً يحكمه القمر، فسيبحث بالتأكيد عن الروائح الحلوة والمألوفة، مثل الفانيليا، أو العطور ذات الرائحة الهادئة مثل رائحة النسيم والبحر.

برج الأسد

دائما أصحاب برج الأسد يبحثون عن الفخامة والملكية، فلا منافس لعطر الصنوبر والمسك، مع مزيد من العنبر، وذلك لإثارة إحساس بالعظمة والمغامرة، مما يجعله يشعر وكأنه في دائرة الضوء ومحاط بالتميز.

برج العذراء

إن مواليد برج العذراء أفراد دقيقون ومنظمون، فرائحة الياسمين بالإضافة إلى خشب الأرز والليمون وخشب الصندل وطحلب البلوط والمسك، تعطيهم شعورا بالهدوء والتوازن والسكينة.

برج الميزان

يقدر برج الميزان التوازن والانسجام في حياتهم، فهو عادة يبحث عن الشعور بالدفء، فمزيج من رائحة القرفة واليقطين والهيل والزنجبيل، يعطيهم الشعور المميز الهادي الدافئ.

شمعة عطرية برج العقرب

ينجذب برج العقرب إلى كل الأشياء المختلفة، فإن الروائح مثل الباتشولي أو اللبان لها صفات غامضة ومغرية تتناسب مع طبيعة برج العقرب العميقة، وذلك بالإضافة إلى العنبر وزهرة البرتقال والفانيليا والمسك.

برج القوس

يعرف مواليد برج القوس بحبهم للمغامرة والهواء الطلق فالعطر خشبي دافئ، يأخذهم لهوياتهم، فمزيج من خشب الصندل وجوز الهند وخشب العنبر وخشب الأرز، تجعلهم من السعداء.

برج الجدي

غالبا ما يرتبط برج الجدي بالتقاليد والمسؤولية، ولهذا السبب يفضل استخدام شمعة معطرة بالقرفة لمساعدتك على الشعور بالثبات والراحة بعد يوم طويل من العمل.

برج الدلو

إن أصحاب برج الدلو غير تقليديين ويتطلعون إلى المستقبل، يمكنهم اختيار شمعة ذات رائحة ساحرة، مثل العنبر، بالإضافة إلى روائح عشبية مثيرة للاهتمام.

برج الحوت

لا شيء يجعل مولود الحوت يشعر وكأنه في منزله مثل نسيم المحيط المنعش، فمواليد الحوت حالمون ويتواصلون بعمق مع عواطفهم، فاختيار الروائح الهادئة، مثل البابونج أو نسيم المحيط، تعزز الاسترخاء والسلام الداخلي، مما يخلق بيئة.



