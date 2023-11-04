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سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 4/ 11/ 2023

11/4/2023 2:36:03 PM
(MENAFN- Youm7) استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 4-11-2023، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 98.78 جنيه للشراء و99.80 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 96.43 جنيه للشراء و100.12 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 99.60 جنيه للشراء، و100.06 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:




سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

99.66 جنيه للشراء.


100.28 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

98.87 جنيه للشراء.


99.87 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

99.54 جنيه للشراء.


99.87 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

96.52 جنيه للشراء.


100.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

97.30 جنيه للشراء.


100.17 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

99.93 جنيه للشراء.


100.17 جنيه للبيع.








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