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لأول مرة في مصر.. طلعت مصطفى تنظم ملتقى توظيف لسكان مشروعات المجموعة

11/4/2023 2:35:59 PM
(MENAFN- Youm7) نظمت مجموعة طلعت مصطفى، اليوم السبت، ملتقى التوظيف الأول لسكان مشروعات المجموعة، بنادي مدينتي الرياضي، بمشاركة عدد كبير من الشباب من الجنسين للتقدم للالتحاق بالوظائف التي تعرضها المجموعة، وكذلك الاستفادة من محاضرات الملتقى حول ريادة الأعمال؛ لتشجيع الشباب على إنشاء شركات ناشئة.



ويعد ملتقى توظيف مجموعة طلعت مصطفى ، أول حدث من نوعه تنظمه شركة تطوير عقاري في مصر لسكان مشروعاتها المختلفة، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب بما يسهم في زيادة معدل التشغيل وخفض البطالة. ووفر ملتقى التوظيف الأول لسكان مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، المئات من فرص العمل بمختلف قطاعات المجموعة وأبرزها (التمويل، والتسويق، وإدارة المرافق، والتشغيل والصيانة)، وسجل أكثر من 2000 شاب بياناتهم على الموقع الإلكتروني المخصص للملتقى، عقب الإعلان عنه عبر حسابات المجموعة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وحضر فعاليات الملتقى عدد كبير من الشباب للتعرف على الوظائف المتاحة، وكيفية التقدم، وسط تعاون من مسؤولي المجموعة للرد على استفسارات الشباب عن تفاصيل الوظائف المتاحة.



كما نظم الملتقى محاضرات للشباب حول موضوعات مختلفة ركزت على ريادة الأعمال، والتسويق، وإدارة الوقت، والتحول الرقمي، وأسرار النجاح في العمل، وقدم هذه المحاضرات نخبة من الخبراء والمسؤولين بكبرى الشركات المحلية والعالمية، وهم: الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي الأسبق، والأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وخالد حواس، الرئيس التنفيذي لشركة HSG لاستشارات إدارة الأعمال، وبطل مصر والعالم في السباحة، وعمرو عبد الكريم، مستشار تطوير الأعمال، ويتمتع بخبرة 23 عامًا في الاتصالات والخدمات المصرفية، ورشا طنطاوي، مدير التسويق بقمة تكني سوميت.



وفي هذا الصدد قال محمد فودة، مدير التطوير لقطاع الموارد البشرية بمجموعة طلعت مصطفى ، إن المجموعة تنظم لأول مرة في مصر ملتقى توظيف لسكان مشروعاتها المختلفة، بهدف إتاحة الفرصة لحديثي التخرج من العملاء للتقدم للوظائف في قطاعات المجموعة المختلفة، مما يسهم في خفض معدل البطالة، وتعزيز ارتباط العملاء بالمجموعة من خلال توفير وظائف بمشروعاتها المختلفة. وأضاف أن عدداً كبيراً من الشباب تقدموا لتسجيل بياناتهم وتحميل السيرة الذاتية على الموقع الإلكتروني المخصص للملتقى، وبعدها ستتولى إدارة الموارد البشرية مراجعة السير الذاتية للمتقدمين، والتواصل لإجراء مقابلة معهم في الوظائف المتاحة التي تناسب دراستهم الجامعية، كما سيتم الاحتفاظ بكل السير الذاتية للمتقدمين للتواصل معهم في حال طرح وظائف جديدة.
وأشار "فودة"، إلى أن تقدم أعداد كبيرة من السكان للمشاركة بالملتقى التوظيفي الأول لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، يثبت نجاح الملتقي في تحقيق الهدف منه وهو تعزيز التواصل وارتباط السكان بالمجموعة، والتأكيد على رسالة المجموعة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة توفر كل الخدمات للسكان، ويمتد دورها لتوفير فرص وظيفية للعملاء، إضافة إلى تعزيز دورها في المساهمة بفاعلية في خطط الدولة لخفض معدلات البطالة، حيث توفر المجموعة أكثر من 15 ألف فرصة عمل بمشروعاتها المختلفة.



من جانبه أعرب الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي الأسبق، والأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، عن سعادته بالمشاركة في الملتقى التوظيفي الأول لسكان مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، من خلال تقديم محاضرات للشباب المشاركين بالملتقى، مشيدًا بدور الملتقى في توظيف فرص عمل للشباب مما يخلق ثقافة التكامل بين سكان المجموعة والمشروعات التي يعملون بها، كما أشاد بدور مجموعة طلعت مصطفى، والذي لم يقتصر على بيع وحدات سكنية فقط بل امتد دورها لتوفير فرص عمل للشباب.
فيما أعرب عدد من الشباب، عن حرصهم على المشاركة بالملتقى التوظيفي الأول لسكان مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بسبب ما يقدمه من فرص وظيفية متنوعة، ويسهل عليهم الالتحاق بوظائف قريبة من أماكن إقامتهم مما يوفر الوقت والجهد للانتقال. قالت فرح أحمد كمال، إحدى سكان مدينتي، إنها علمت عن ملتقى توظيف مجموعة طلعت مصطفى القابضة من خلال الصفحة الرسمية لجهاز مدينتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت الحضور لتسجيل بياناتهم أملًا في الالتحاق بأحد الوظائف المعروضة، كما حضرت إحدى المحاضرات التي أقيمت على هامش الملتقى، متمنيًا أن تلتحق بوظيفة مبيعات بالمجموعة لتناسبها مع دراستها الجامعية.
فيما قالت ياسمين ياسر، إنه فور الإعلان عن الملتقى تقدمت لتسجيل بياناتها على الموقع الإلكتروني لتلتحق بوظيفة قريبة من إقامتها داخل مدينتي، كما حضرت فعاليات الملتقى بنادي مدينتي للتعرف على مزيد من التفاصيل عن الوظائف.
يأتي تنظيم ملتقى التوظيف في إطار جهود مجموعة طلعت مصطفى في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي تستهدف دعم الشباب سواء خلال مرحلة التعليم بإنشاء مدارس على أعلى مستوى، والتعاون مع الحكومة لتطوير مدرستين للتعليم الفني (متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، وصناع الغد)؛ لتوفير عمالة فنية مدربة على أعلى مستوى وتشغيلهم في مشروعات المجموعة عقب التخرج، وتوفير فرص تدريب عملي لطلاب الجامعات خلال فصل الصيف، أو من خلال توفير فرص عمل لحديثي التخرج من الجنسين بمشروعات "طلعت مصطفى" المختلفة.






































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