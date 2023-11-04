منظمة التجارة: مواصلة دعم اندماج البلدان الأقل نموا فى الاقتصاد العالمى

MENAFN - Youm7) كشف السفير تشانغ شيانغ تشن نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية wto، خلال حديثه في ورشة عمل حول أقل البلدان نمواً والنظام التجاري المتعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، أننا بحاجة إلى مواصلة البناء على التقدم المحرز لدعم اندماج أكبر لأقل البلدان نمواً في الاقتصاد العالمي، لافتا أنه أتاح هذا الحدث فرصة لأعضاء منظمة التجارة العالمية وخبراء التجارة لمناقشة نتائج دراسة جديدة تحدد مشاركة أقل البلدان نمواً في تجارة الزراعة والخدمات.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة قال منسق مجموعة أقل البلدان نمواً في منظمة التجارة العالمية، السفير قدرا أحمد حسن من جيبوتي: "يعاني ثلث الأشخاص الذين يعيشون في أقل البلدان نمواً من نقص التغذية، وتظل أقل البلدان نمواً على هامش تجارة الخدمات الدولية، نحن بحاجة إلى مواصلة استكشاف ما يمكن القيام به لدعم أقل البلدان نمواً في التغلب على نقاط ضعفها وتعزيز صادراتها."

ودرس المشاركون نتائج دراسة جديدة أجرتها منظمة التجارة العالمية والإطار المتكامل المعزز، الذي يحدد أولويات أقل البلدان نمواً في مجال الزراعة وتجارة الخدمات. ويشدد المنشور الذي يحمل عنوان "أقل البلدان نمواً والنظام التجاري المتعدد الأطراف" على أن بعض التدابير الحكومية التجارية وغير التجارية يمكن أن تؤدي إلى تقويض آفاق صادرات أقل البلدان نمواً.

واعترافاً بدور التجارة في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في أقل البلدان نمواً، أشار المتحدثون إلى أهمية الحفاظ على تدفق الصادرات الزراعية والغذائية لتسهيل واردات أقل البلدان نمواً.

وأبرزت المناقشة أن الدعم التجاري لا يزال ضرورياً لتعزيز قدرة الشركات الموردة للخدمات في أقل البلدان نمواً. ومن بين الأولويات التي تتطلب اهتماماً خاصاً من واضعي السياسات في أقل البلدان نمواً الحاجة إلى: 1) معالجة فجوات البيانات، 2) تعزيز الأطر التنظيمية المحلية، 3) تنويع سلال صادرات الخدمات في أقل البلدان نمواً، 4) تعزيز القدرة التنافسية للشركات من خلال تمويل التجارة ورفع مستوى المهارات. وأشار المتحدثون أيضاً إلى أهمية التكامل الإقليمي لتعزيز صادرات الخدمات في أقل البلدان نمواً.

وشارك في تنظيم هذا الحدث أمانة منظمة التجارة العالمية والإطار المتكامل المتكامل.







