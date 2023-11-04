تفاصيل شراء هيئة التأمينات لـ1695 فدانا من مصر الجديدة للإسكان بـ15 مليار جنيه

MENAFN - Youm7) أصبح شراء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى قطعة أرض على مساحة 1695 فدانًا من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير خطوة مهمة نحو الاستثمار الأمثل لأموال التأمينات واستغلال أصول الشركات في الوقت نفسه، حيث وقّع مؤخرًا اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعىُ، والدكتور سامح السيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عقد شراء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لقطعة أرض مساحتها 1695 فدانًا بمدينة القاهرة الجديدة والواقعة على طريق السويس تعرف على التفاصيل فى 8 معلومات.

1- تم الانتهاء من إجراءات الشهر العقاري بحضور الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى، بقيمة إجمالية تُقدر بـ15 مليار جنيه.

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الأرض تعتبر باكورة الإستثمار العقاري للهيئة تقع على طريق السويس بين منطقتىّ الرحاب ومدينتي، ويجري الآن إعداد مخطط لتقسيم الطرق الخاصة بها وتطويرها .

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أموال التأمينات يتم استثمارها على النحو الأمثل من خلال مجلس أمناء صندوق الإستثمار التابع للهيئة ، والذي يضم كبار الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات الاستثمار، ومنها الإستثمار العقاري لإدارة استثمار أموال الهيئة بطريقة آمنة لتحقيق أكبر عوائد ممكنة تعود بالنفع على أصحاب المعاشات والمستفيدين.

4 - كشف الدكتور سامح السيد، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير انه تم تشكيل لجنة للاستثمار التدفقات النقدية من حصيلة بيع ارض هليوبارك للتامينات الاجتماعية.

5 - تضم اللجنة أحمد كجوك نائب أول وزير المالية و نيفين صبور، والدكتورة جيهان صالح والدكتور أيمن أحمد عبد الوهاب وهو العضو المنتدب المالي من أعضاء مجلس الإدارة .

6 – مهمة اللجنة دراسة الاستخدام الأمثل للعائد الناتج من عملية بيع أرض هليوبارك بالإضافة لدراسة الالتزامات والمديونيات المستحقة على الشركة، سواء كانت التزامات طويلة الأجل أو التزامات قصيرة الأجل وبناء عليه تقوم اللجنة برفع تقرير إلى مجلس إدارة الشركة توضح فيه كيفية استخدام العائد.

7 - اللجنة ليست مالية فقط فسوف يتم رفع تقريرها إلى باقى الاعضاء الفنيين نظراً لأن المشروع الرئيسي للشركة بعد مشروع وبارك هو مشروع نيوهليوبوليس وهو المشروع الذى من الممكن أن تحقق منه الشركة أرباح ضخمة

مع حسن استخدامه.

8 - هناك حوالي 3800

فدان في نيو هليوبوليس سيتم مواصلة استغلالها ، ومنها 1000

فدان تقع مباشرة على طريق السويس، والعمل يتم على 3 محاور منها احتياجات الإدارة الفنية لتطوير ورفع كفاءة مدينة هليوبوليس وبالفعل هناك مشروعات جديدة سوف يبدأ تنفيذها وسوف تطرح تباعا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة والإفصاح عنها.









