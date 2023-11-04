متحف الحشرات.. آلاف العينات ولوحات مرسومة للمخلوقات الصغيرة

MENAFN - Youm7) المتاحف أنواع وأشكالها ألوان غير أن منها الغريب، ومن تلك المتاحف الغريبة متحف الأجهزة الكهربية بالولايات المتحدة الأمريكية وومتحف الحشرات الموجود في جامعة عين شمس، وخلال السطور المقبلة نستعرض قصة ومحتوياتمتحف الحشرات .

متحف الحشرات

أقيم متحف الحشرات في جامعة عين شمس وبدأ القسم في عمل المجموعة الحشرية منذ عام 1950م عندما كان القسم تابعًا لمعهد المعلمين العالي وعند إنشاء جامعة عين شمس أصبح قسم علم الحشرات مستقلا برئاسة الدكتور محمد طاهر السيد، وقد توالت الإضافات منذ ذلك الحين وحتى الآن، وقد قام القسم بتدعيم المتحف وإمداده بالعينات الحشرية من خلال رحلات عديدة إلى أنحاء متفرقة من مصر ( الإسكندرية والسلوم شمالاً – أسوان ووادي العلاقي وتوشكا جنوبًا - طول البحر الأحمر حتى جبل علبة وحدود السودان شرقًا وكافة الواحات غربًا).

ويضم المتحف عدة مجموعات حشرية هي

المجموعة المرجعية البحثية: تعتبر من المجموعات الرئيسية في مصر حيث تحتوي على أنواع حشرية عديدة من الرتب وقد جمعت من مناطق مختلفة وعلى مدار فترة زمنية تتجاوز المائة عام (1900-2002 ) حيث تخدم هذه المجموعة أغراض البحث العلمي من رسائل ماجستير ودكتوراه وبحوث بالإضافة إلى تعريف الأنواع الحشرية لكافة الأغراض ويصل عدد هذه العينات إلى حوالـى 60 ألف عينة تقع في ألفين نوع حشري وهذه الأنواع محفوظة بداخل عدد 11 دولابًا خشبيًا .

المجموعة الجانبية: تحتوي هذه المجموعة على حوالي خمسين ألف عينة حشرية محفوظة بداخـل 13 دولابًا" خشبياً" وهي حشرات مصنفة.

المجموعة المهداة: تحتوي هذه المجموعة على عدد من الأنواع الحشرية النادرة والتي تم إهدائها للقسم من مناطق مختلفة من العالم (دول حوض البحر المتوسط – النمسا- ألمانيا- اليـابان- ليبيا- المملكة العربية السعودية ).

مجموعة اللوحات: تحتوي هذه المجموعة على عدد كبير من اللوحات والرسومات الجيدة والتي تستخدم في المحاضرات والدروس العلمية بالقسم .