متحف الحشرات.. آلاف العينات ولوحات مرسومة للمخلوقات الصغيرة

(MENAFN
- Youm7) المتاحف أنواع وأشكالها ألوان غير أن منها الغريب، ومن تلك المتاحف الغريبة متحف الأجهزة الكهربية بالولايات المتحدة الأمريكية وومتحف الحشرات الموجود في جامعة عين شمس، وخلال السطور المقبلة نستعرض قصة ومحتويات
متحف الحشرات .
متحف الحشرات
أقيم متحف الحشرات في جامعة عين شمس وبدأ القسم في عمل المجموعة الحشرية منذ عام 1950م عندما كان القسم تابعًا لمعهد المعلمين العالي وعند إنشاء جامعة عين شمس أصبح قسم علم الحشرات مستقلا برئاسة الدكتور محمد طاهر السيد، وقد توالت الإضافات منذ ذلك الحين وحتى الآن، وقد قام القسم بتدعيم المتحف وإمداده بالعينات الحشرية من خلال رحلات عديدة إلى أنحاء متفرقة من مصر ( الإسكندرية والسلوم شمالاً – أسوان ووادي العلاقي وتوشكا جنوبًا - طول البحر الأحمر حتى جبل علبة وحدود السودان شرقًا وكافة الواحات غربًا).
ويضم المتحف عدة مجموعات حشرية هي
المجموعة المرجعية البحثية: تعتبر من المجموعات الرئيسية في مصر حيث تحتوي على أنواع حشرية عديدة من الرتب وقد جمعت من مناطق مختلفة وعلى مدار فترة زمنية تتجاوز المائة عام (1900-2002 ) حيث تخدم هذه المجموعة أغراض البحث العلمي من رسائل ماجستير ودكتوراه وبحوث بالإضافة إلى تعريف الأنواع الحشرية لكافة الأغراض ويصل عدد هذه العينات إلى حوالـى 60 ألف عينة تقع في ألفين نوع حشري وهذه الأنواع محفوظة بداخل عدد 11 دولابًا خشبيًا .
المجموعة الجانبية: تحتوي هذه المجموعة على حوالي خمسين ألف عينة حشرية محفوظة بداخـل 13 دولابًا" خشبياً" وهي حشرات مصنفة.
المجموعة المهداة: تحتوي هذه المجموعة على عدد من الأنواع الحشرية النادرة والتي تم إهدائها للقسم من مناطق مختلفة من العالم (دول حوض البحر المتوسط – النمسا- ألمانيا- اليـابان- ليبيا- المملكة العربية السعودية ).
مجموعة اللوحات: تحتوي هذه المجموعة على عدد كبير من اللوحات والرسومات الجيدة والتي تستخدم في المحاضرات والدروس العلمية بالقسم .
MENAFN04112023000132011024ID1107371689
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.