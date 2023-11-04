كيف يمكن للأدب كسر الصورة النمطية عن البلدان الأفريقية.. حائز نوبل يجيب

MENAFN - Youm7) عن حركة "المستقبلية الأفريقية"، أو ما يطلق عليها "أفروفيوتشريزم"، في مرحلة ما بعد الحداثة والأدب المعاصر، وكيف يمكن للأدب والشعر والفنون كسر الصورة النمطية المتداولة عن البلدان الأفريقية، تحدث كل من وولي سوينكا الأديب النيجيري الحاصل على جائزة نوبل للآداب، والشاعر السوداني القدير عالم عباس محمد النور.

وأشار "سوينكا" إلى أن حركة "المستقبلية الأفريقية " تشكل مزيجاً إبداعياً من الخيال العلمي والتاريخي والواقعية السحرية، وتستخدمه كأداة لاستكشاف وإعادة تخيل التجربة الأفريقية، فمن خلال جمع عناصر متنوعة من التكنولوجيا والعادات والتقاليد الأصيلة والفخر والاعتزاز الثقافي، نجح كتاب حركة "المستقبلية الأفريقية" بتشكيل مساحة إبداعية فريدة يتداخل فيها الماضي والحاضر والمستقبل بطرق جميلة ومبتكرة وأصيلة".

خلال الندوة





جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "إعادة تصور الهوية والثقافة الأفريقية في الأدب المعاصر" أدارها الروائي الموريتاني محمد ولد محمد سالم، ضمن فعاليات الدورة الـ 42، من "معرض الشارقة الدولي للكتاب"، الذي يستمر في "مركز إكسبو الشارقة" حتى 12 من نوفمبر الجاري، تحت شعار "نتحدث كتباً" بحضور ومشاركة 2033 ناشراً من 109 دول.





وأكد "سوينكا" أن كتاب هذا النوع من الأدب يقدمون قصصاً تتحدى النظرة التقليدية للزمان والمكان أو "البعد الزمكاني" مع الاحتفاء بثراء التراث الأفريقى، حيث يستخدم هؤلاء الرواد الأكاديميون في أعمالهم مجموعة واسعة ومتنوعة من الميثولوجيا والفلكلور والابتكارات التكنولوجية المتطورة لبناء مشهد سردي يحتفي بالمرونة والحيوية الثقافية.









وشدد "سوينكا" على أن النقاشات حول مسألة الذات والهوية، تعني أن الكثير من الخطوات قد قطعت في مشوار التأكيد على الخصوصية الأفريقية، مضيفًا استكشاف الذات هو العملية الأساسية في حركة المستقبلية الأفريقية لأنها تتعمق في التفاصيل المعقدة لمعنى الوجود الأفريقي في عالم متغير، فمن خلال شخصياتهم الرئيسية، يستكشف هؤلاء الكتاب مفاهيم عالمية مثل النزوح والتطهير الثقافي والرحلة نحو اكتشاف الذات، موفرين رؤية فريدة تساعد القراء على التفكير في الطبيعة المتنوعة للتجربة الأفريقية.





ومن جانبه أشاد الشاعر السودانى عالم عباس محمد النور بمجهودات إمارة الشارقة الكبيرة من أجل الثقافة والإبداع، قائلاً: شكراً للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعل الحبر يندلق، لينبت ما ينفع الناس، ويمكث في الأرض، وتطرق للحديث حول سطوة الغرب، وانجذاب الناس للثقافة الغالبة والطاغية، والقياس عليها، وقال: "يجب التقليل من سطوة الغرب علينا، بالتخلي عن الأفكار ما بعد الاستعمارية التي تعيق رؤيتنا لذاتنا، فلا نقدر على البناء للمستقبل".

وأشار عالم عباس محمد النور إلى أن تأثير حركة "المستقبلية الأفريقية" لا يقتصر على مجال الأدب، وإنما يمتد إلى أشكال فنية متنوعة، حيث نجح إدخال العناصر الرئيسية لهذه الحركة في الجماليات الفنية الأفريقية بالمساهمة في النهضة العالمية، وتمكين الأفراد المنحدرين من أصول أفريقية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز شعورهم بالفخر والاعتزاز والانتماء لجذورهم الثقافية.

وأضاف عالم عباس محمد: حركة المستقبلية الأفريقية تعد شهادة حية على أهمية السرد القصصى وقدرته على تمكين الأفراد وصناعة التغيير الإيجابى وإحداث التحول الذى يصنع فرقاً، ومن خلال الإمكانات الكبير للمخيلة الإبداعية التى لا تعرف حدوداً، يواصل الكتاب المتخصصون بهذا النوع الأدبى إعادة تقديم سرديات الهوية والثقافة الأفريقية، وتمهيد الطريق نحو مستقبل مشرق متطور تكنولوجياً وفي الوقت نفسه مرتبط بجذور وجوهر التراث الأفريقي.



