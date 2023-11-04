الناشرين المصريين: نجهز عددا ضخما من كتب تتناول القضية الفلسطينية

MENAFN - Youm7) قال سعيد عبده،رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن أغلبية الناشرين يجهزون خلال الوقت الخالى طباعات جديدة من الكتب التى تتناول القضية الفلسطينية، تمهيدًا لعرضها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024، وذلك من أجل تسليط الضوء على القضية الفلسطينية، جراء الاعتداءات الغاشمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح سعيد عبده، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الإصدارات الجديدة يتم إعدادها فى الوقت الحالى إذ يقوم بكتابتها مختلف الكتاب والأدباء والمؤرخين، وتستعرض تاريخ فلسطين واليهود، وتتحدث أيضًا عن خطة التهجيرى القصرى للشعب الفلسطيني .

وأشار سعيد عبده، إلى أن دار المعارف سوف تقوم بإعادة طبع موسوعة عبد الوهاب المسيري "اليهود واليهودية والصهيونية"، وأيضا تعيد طبع كتاب بروتوكولات حكماء صهيون،

إلى جانب طباعة 10 عنوانين عن القضية الفلسطينية، كما أن دور النشر

المصرية سوف تصدر ما يقرب من 100 عنوان عن فلسطين لأن من حق الجيل الجديد أن يكون على علم ومعرفة بكل ما يتعلق بالدولة والاحتلال ويعرف الفرق بين قطاع غزة والضفة الغربية ويعلم مشكلة التهجير القصرى.

