الناشرين المصريين: نجهز عددا ضخما من كتب تتناول القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Youm7) قال سعيد عبده،
رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن أغلبية الناشرين يجهزون خلال الوقت الخالى طباعات جديدة من الكتب التى تتناول القضية الفلسطينية، تمهيدًا لعرضها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024، وذلك من أجل تسليط الضوء على القضية الفلسطينية، جراء الاعتداءات الغاشمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح سعيد عبده، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الإصدارات الجديدة يتم إعدادها فى الوقت الحالى إذ يقوم بكتابتها مختلف الكتاب والأدباء والمؤرخين، وتستعرض تاريخ فلسطين واليهود، وتتحدث أيضًا عن خطة التهجيرى القصرى للشعب الفلسطيني .
وأشار سعيد عبده، إلى أن دار المعارف سوف تقوم بإعادة طبع موسوعة عبد الوهاب المسيري "اليهود واليهودية والصهيونية"، وأيضا تعيد طبع كتاب بروتوكولات حكماء صهيون،
إلى جانب طباعة 10 عنوانين عن القضية الفلسطينية، كما أن دور النشر
المصرية سوف تصدر ما يقرب من 100 عنوان عن فلسطين لأن من حق الجيل الجديد أن يكون على علم ومعرفة بكل ما يتعلق بالدولة والاحتلال ويعرف الفرق بين قطاع غزة والضفة الغربية ويعلم مشكلة التهجير القصرى.
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