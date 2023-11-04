بعد رحيله عن عالمنا.. الجزائرى عبد الملك مرتاض مسيرة فى عالم النقد والأدب

(MENAFN
- Youm7) رحل أمس عن عالمنا الناقد الجزائري الكبير عبد الملك مرتاض ، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عامًا وهو علم من أعلام الأدب والتدريس والنقد في بلاده الجزائر وواحد من أغزر المؤلفين العرب إنتاجا.
وبخلاف كونه أستاذا جامعيا ومفكرا فقد كان من أعلام الأدب والنقد في عصرنا، وباحث وكاتب موسوعي، في القصة والرواية والمسرحية حيث صدر له أكثر من ثمانين كتابًا ودراسة بات كثيرٌ منها مراجعَ في الدراسات الأدبية والنقدية.
تولى منصبَ رئيس المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر وكان عضوًا في لجنة التحكيم لمسابقة أمير الشعراء في أبو ظبي وحصل على جائزة سلطان العويس الثقافية.
درس بمراحل التعليم الأساسى في المغرب حيث كان يعمل أبوه، ثم التحق عام 1954م بمعهد ابن باديس بقسنطينة في الجزائر، ولكن بعد أشهر اندلعت الثورة الجزائرية فأغلقت سلطة فرنسا المعهد فرحل إلى المغرب وانتسب إلى جامعة القرويين عام 1955، ونال شهادة الدراسة الثانوية في مدينة تطوان المغربية عام 1960.
التحق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الرِباط ولم يكمل دراسته فيها، والتحق في الوقت نفسه بكلية الآداب في جامعة الرباط وحصل على شهادتها التي تعادل الليسانس عام 1963م، وكذلك حصل في السنة نفسها على شهادة المدرسة العليا للأساتذة.
وفي عام 1970 حصل على شهادة دكتوراه بالآداب، من جامعة الجزائر عن رسالته "فن المقامات في الأدب العربي" ثم في عام 1983 نال شهادة دكتوراه الدولة في الأدب بمرتبة الشرف من جامعة السوربون الثالثة بباريس، عن رسالته "أجناس النثر الأدبي في الجزائر".
وبعد حصوله على الدكتوراه عين مدرسا للأدب العربي في جامعة وهران 1970م، وتولى رئاسة دائرة اللغة العربية وآدابها فيها لدى استحداثها أول مرة في العام التالي، ثم صار مديرًا لمعهد اللغة العربية وآدابها لدى استحداثه أول مرة في جامعة وهران عام 1974م، ثم نائبًا لمدير الجامعة من عام 1980 إلى 1983م وتولى منصبَ مدير الثقافة والإعلام لولاية وهران، مع استمرار عمله في الجامعة، إلى عام 1986، وأصبح رئيسَ وحدة البحث في اللغة والأدب العربي في جامعة وهران عام 1989.
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