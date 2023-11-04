بعد رحيله عن عالمنا.. الجزائرى عبد الملك مرتاض مسيرة فى عالم النقد والأدب

MENAFN - Youm7) رحل أمس عن عالمنا الناقد الجزائري الكبير عبد الملك مرتاض ، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عامًا وهو علم من أعلام الأدب والتدريس والنقد في بلاده الجزائر وواحد من أغزر المؤلفين العرب إنتاجا.

وبخلاف كونه أستاذا جامعيا ومفكرا فقد كان من أعلام الأدب والنقد في عصرنا، وباحث وكاتب موسوعي، في القصة والرواية والمسرحية حيث صدر له أكثر من ثمانين كتابًا ودراسة بات كثيرٌ منها مراجعَ في الدراسات الأدبية والنقدية.

تولى منصبَ رئيس المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر وكان عضوًا في لجنة التحكيم لمسابقة أمير الشعراء في أبو ظبي وحصل على جائزة سلطان العويس الثقافية.

درس بمراحل التعليم الأساسى في المغرب حيث كان يعمل أبوه، ثم التحق عام 1954م بمعهد ابن باديس بقسنطينة في الجزائر، ولكن بعد أشهر اندلعت الثورة الجزائرية فأغلقت سلطة فرنسا المعهد فرحل إلى المغرب وانتسب إلى جامعة القرويين عام 1955، ونال شهادة الدراسة الثانوية في مدينة تطوان المغربية عام 1960.

التحق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الرِباط ولم يكمل دراسته فيها، والتحق في الوقت نفسه بكلية الآداب في جامعة الرباط وحصل على شهادتها التي تعادل الليسانس عام 1963م، وكذلك حصل في السنة نفسها على شهادة المدرسة العليا للأساتذة.

وفي عام 1970 حصل على شهادة دكتوراه بالآداب، من جامعة الجزائر عن رسالته "فن المقامات في الأدب العربي" ثم في عام 1983 نال شهادة دكتوراه الدولة في الأدب بمرتبة الشرف من جامعة السوربون الثالثة بباريس، عن رسالته "أجناس النثر الأدبي في الجزائر".

وبعد حصوله على الدكتوراه عين مدرسا للأدب العربي في جامعة وهران 1970م، وتولى رئاسة دائرة اللغة العربية وآدابها فيها لدى استحداثها أول مرة في العام التالي، ثم صار مديرًا لمعهد اللغة العربية وآدابها لدى استحداثه أول مرة في جامعة وهران عام 1974م، ثم نائبًا لمدير الجامعة من عام 1980 إلى 1983م وتولى منصبَ مدير الثقافة والإعلام لولاية وهران، مع استمرار عمله في الجامعة، إلى عام 1986، وأصبح رئيسَ وحدة البحث في اللغة والأدب العربي في جامعة وهران عام 1989.