محمد على باشا يبدى دهشته بعد أول صورة بأفريقيا عام 1839: هذا من عمل الشيطان

MENAFN - Youm7) التقطت أول صورة شمسية فى أفريقيا بتاريخ الرابع من نوفمبر عام 1839 فى مدينة الإسكندرية داخل قصر محمد علي باشا ، الذى انبهر بالاختراع العجيب قائلاً: بهجة تشوبها الدهشة "إن هذا من عمل الشيطان" وهو ما وثقه مشروع ذاكرة مصر المعاصرة التابع لمكتبة الإسكندرية.

ويعود الفضل في اختراع أول آله للتصوير الشمسي إلى الفرنسي جاك داجير، الذي اخترع آلة التصوير فى صورتها الأولى فكانت طفرة في التوثيق البصري، وقبل اختراع الداجيرو تايب "النوع الأول من الفوتوغرافيا" وانتشاره في فرنسا كانت المصورون والمستشرقون يزورون مصر لالتقاط الصور النادرة بتلك التقنية الحديثة، ومن المصورين الفوتوغرافيين الذين زاروا مصر جيرار دو نرفال ومكسيم دوكان.

يذكر أن ذاكرة مصر المعاصرة هي مكتبة رقمية على شبكة الإنترنت توثق لتاريخ مصر في القرنين التاسع عشر والعشرين من خلال الصور والوثائق والطوابع والعملات والصحف والتسجيلات الصوتية والفيديو والدراسات التاريخية.

ويعتبر مشروع "ذاكرة مصر المعاصرة" جهدًا مشتركًا بين المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية وإدارة المشروعات الخاصة. والمشروع مستودع رقمي لتوثيق آخر مائتي عام من تاريخ مصر الحديث من خلال عشرات الآلاف من المواد المختلفة، منها: الوثائق والصور والتسجيلات الصوتية والمرئية والخرائط والمقالات والعملات والأختام وغيرها؛ حيث يحتوي الفهرس على 14 مدخلاً نوعيًّا للمواد المختلفة.

محمد على باشا فى أول صورة شمسية











