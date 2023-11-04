محمد على باشا يبدى دهشته بعد أول صورة بأفريقيا عام 1839: هذا من عمل الشيطان

(MENAFN
- Youm7) التقطت أول صورة شمسية فى أفريقيا بتاريخ الرابع من نوفمبر عام 1839 فى مدينة الإسكندرية داخل قصر محمد علي باشا ، الذى انبهر بالاختراع العجيب قائلاً: بهجة تشوبها الدهشة "إن هذا من عمل الشيطان" وهو ما وثقه مشروع ذاكرة مصر المعاصرة التابع لمكتبة الإسكندرية.
ويعود الفضل في اختراع أول آله للتصوير الشمسي إلى الفرنسي جاك داجير، الذي اخترع آلة التصوير فى صورتها الأولى فكانت طفرة في التوثيق البصري، وقبل اختراع الداجيرو تايب "النوع الأول من الفوتوغرافيا" وانتشاره في فرنسا كانت المصورون والمستشرقون يزورون مصر لالتقاط الصور النادرة بتلك التقنية الحديثة، ومن المصورين الفوتوغرافيين الذين زاروا مصر جيرار دو نرفال ومكسيم دوكان.
يذكر أن ذاكرة مصر المعاصرة هي مكتبة رقمية على شبكة الإنترنت توثق لتاريخ مصر في القرنين التاسع عشر والعشرين من خلال الصور والوثائق والطوابع والعملات والصحف والتسجيلات الصوتية والفيديو والدراسات التاريخية.
ويعتبر مشروع "ذاكرة مصر المعاصرة" جهدًا مشتركًا بين المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية وإدارة المشروعات الخاصة. والمشروع مستودع رقمي لتوثيق آخر مائتي عام من تاريخ مصر الحديث من خلال عشرات الآلاف من المواد المختلفة، منها: الوثائق والصور والتسجيلات الصوتية والمرئية والخرائط والمقالات والعملات والأختام وغيرها؛ حيث يحتوي الفهرس على 14 مدخلاً نوعيًّا للمواد المختلفة.
محمد على باشا فى أول صورة شمسية
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