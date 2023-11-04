افتتاح أول ميناء فضائى قارى فى أوروبا فى دفعة كبيرة للشركات الألمانية الناشئة

(MENAFN
- Youm7) افتتح ولى العهد النرويجى "الأمير هاكون" رسميًا ميناء أندويا الفضائي ، الواقع فى جزيرة أندويا النائية فى شمال غرب النرويج، هذا الأسبوع، أول ميناء فضائى قارى تشغيلى فى أوروبا رسميًا، فى دفعة كبيرة لشركة Isar Aerospace الألمانية، التى تستعد على عجل لرحلتها الأولى من الموقع فى العام المقبل.
وبمجرد الانتهاء من تشييده، سيستضيف الميناء الفضائى العديد من منصات الإطلاق، حيث تتمتع شركة Isar Aerospace بحق الوصول الحصرى إلى موقع الإطلاق الأول، حيث ستختبر صاروخها Spectrum ذى المرحلتين.
وفى حال أثبتت الاختبارات نجاحها، تهدف الشركة إلى تنفيذ عمليات تجارية فى الميناء الفضائى من أجل تلبية الطلب المتزايد على نقل الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى الفضاء.
وتتطلع إيسار إلى إطلاق ما يصل إلى 15 مهمة سنويًا من أندويا، بتكلفة تتراوح بين 10 و12 مليون يورو لكل رحلة وفقا لما أوردته TheNextWeb.
وقال دانييل ميتزلر، الرئيس التنفيذى والمؤسس المشارك لشركة Isar Aerospace: "على مدى السنوات الخمس الماضية، قمنا ببناء صاروخ من شأنه أن يساعد فى حل الاختناق الأكثر أهمية فى صناعة الفضاء الأوروبية - الوصول السيادى والتنافسى إلى الفضاء".
فى الوقت الحالي، تفتقر أوروبا إلى إمكانية الوصول المستقل إلى الأقمار الصناعية الفضائية، بعد إيقاف تشغيل آريان 5 فى وقت سابق من هذا العام، والتأخير فى إطلاق خليفته آريان 6، وفى مواجهة عدم وجود بدائل محلية، وقعت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) صفقة مع إيلون ماسك، قامت SpaceX الشهر الماضى بتسليم أربعة أقمار صناعية للملاحة والاتصالات إلى المدار العام المقبل.
فى حين أن وكالة الفضاء الأوروبية لا تنوى الاعتماد على SpaceX بعد هذا الإطلاق، فقد لا يكون لديها خيار آخر ما لم تصل الشركات الناشئة الناشئة فى مجال الفضاء فى أوروبا إلى الجدوى التجارية قريبًا، وفى الوقت الحاضر، تظهر شركتان ألمانيتان ناشئتان، هما Isar Aerospace وRocket Factory Augsburg، الواعدة للغاية.
وتأسست شركة Isar Aerospace فى عام 2018 باعتبارها فرعًا من الجامعة التقنية فى ميونيخ، وقد حصلت على 310 ملايين يورو حتى الآن، مما يجعلها شركة الفضاء الخاصة الأكثر تمويلًا فى أوروبا.
وعلى الرغم من أن Rocket Factory Augsburg لم يجمع سوى عُشر ما جمعه منافسه، فقد نجح فى تأمين الوصول الحصرى إلى موقع الإطلاق المحتمل الآخر الوحيد فى أوروبا - ميناء SaxaVord الفضائى فى جزر شيتلاند فى اسكتلندا.
وخططت كلتا الشركتين الناشئتين لإطلاقهما هذا العام لكنهما واجهتا عدة تأخيرات، وقد وضع كلاهما أنظارهما الآن على عام 2024، ويهدف SaxaVord، وهو قيد الإنشاء حاليًا، إلى استضافة عمليات الإطلاق اعتبارًا من العام المقبل، ولكن على عكس Andøya، لم يحصل بعد على ترخيص الميناء الفضائى الخاص به.
ومع احتدام سباق الفضاء الجديد فى أوروبا، يظل السؤال قائما: من سيصل إلى المدار أولا، إيزار إيروسبيس من ميناء أندويا الفضائى أم مصنع الصواريخ.
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