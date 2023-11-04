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افتتاح أول ميناء فضائى قارى فى أوروبا فى دفعة كبيرة للشركات الألمانية الناشئة

11/4/2023 2:35:50 PM
(MENAFN- Youm7) افتتح ولى العهد النرويجى "الأمير هاكون" رسميًا ميناء أندويا الفضائي ، الواقع فى جزيرة أندويا النائية فى شمال غرب النرويج، هذا الأسبوع، أول ميناء فضائى قارى تشغيلى فى أوروبا رسميًا، فى دفعة كبيرة لشركة Isar Aerospace الألمانية، التى تستعد على عجل لرحلتها الأولى من الموقع فى العام المقبل.
وبمجرد الانتهاء من تشييده، سيستضيف الميناء الفضائى العديد من منصات الإطلاق، حيث تتمتع شركة Isar Aerospace بحق الوصول الحصرى إلى موقع الإطلاق الأول، حيث ستختبر صاروخها Spectrum ذى المرحلتين.
وفى حال أثبتت الاختبارات نجاحها، تهدف الشركة إلى تنفيذ عمليات تجارية فى الميناء الفضائى من أجل تلبية الطلب المتزايد على نقل الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى الفضاء.

وتتطلع إيسار إلى إطلاق ما يصل إلى 15 مهمة سنويًا من أندويا، بتكلفة تتراوح بين 10 و12 مليون يورو لكل رحلة وفقا لما أوردته TheNextWeb.
وقال دانييل ميتزلر، الرئيس التنفيذى والمؤسس المشارك لشركة Isar Aerospace: "على مدى السنوات الخمس الماضية، قمنا ببناء صاروخ من شأنه أن يساعد فى حل الاختناق الأكثر أهمية فى صناعة الفضاء الأوروبية - الوصول السيادى والتنافسى إلى الفضاء".
فى الوقت الحالي، تفتقر أوروبا إلى إمكانية الوصول المستقل إلى الأقمار الصناعية الفضائية، بعد إيقاف تشغيل آريان 5 فى وقت سابق من هذا العام، والتأخير فى إطلاق خليفته آريان 6، وفى مواجهة عدم وجود بدائل محلية، وقعت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) صفقة مع إيلون ماسك، قامت SpaceX الشهر الماضى بتسليم أربعة أقمار صناعية للملاحة والاتصالات إلى المدار العام المقبل.
فى حين أن وكالة الفضاء الأوروبية لا تنوى الاعتماد على SpaceX بعد هذا الإطلاق، فقد لا يكون لديها خيار آخر ما لم تصل الشركات الناشئة الناشئة فى مجال الفضاء فى أوروبا إلى الجدوى التجارية قريبًا، وفى الوقت الحاضر، تظهر شركتان ألمانيتان ناشئتان، هما Isar Aerospace وRocket Factory Augsburg، الواعدة للغاية.
وتأسست شركة Isar Aerospace فى عام 2018 باعتبارها فرعًا من الجامعة التقنية فى ميونيخ، وقد حصلت على 310 ملايين يورو حتى الآن، مما يجعلها شركة الفضاء الخاصة الأكثر تمويلًا فى أوروبا.

وعلى الرغم من أن Rocket Factory Augsburg لم يجمع سوى عُشر ما جمعه منافسه، فقد نجح فى تأمين الوصول الحصرى إلى موقع الإطلاق المحتمل الآخر الوحيد فى أوروبا - ميناء SaxaVord الفضائى فى جزر شيتلاند فى اسكتلندا.

وخططت كلتا الشركتين الناشئتين لإطلاقهما هذا العام لكنهما واجهتا عدة تأخيرات، وقد وضع كلاهما أنظارهما الآن على عام 2024، ويهدف SaxaVord، وهو قيد الإنشاء حاليًا، إلى استضافة عمليات الإطلاق اعتبارًا من العام المقبل، ولكن على عكس Andøya، لم يحصل بعد على ترخيص الميناء الفضائى الخاص به.

ومع احتدام سباق الفضاء الجديد فى أوروبا، يظل السؤال قائما: من سيصل إلى المدار أولا، إيزار إيروسبيس من ميناء أندويا الفضائى أم مصنع الصواريخ.








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