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التكنولوجيا على خط الأزمة.. الاحتلال يستغل ألعاب الأطفال فى الترويج لأكاذيبه

11/4/2023 2:35:50 PM
(MENAFN- Youm7) استمرارا لحالة الدعاية الكاذبة التى تنتهجها قوات الاحتلال، يبدو أن الاحتلال الصهيونى يستغل الألعاب والأطفال فى الترويج لرواياتهم الكاذبة، فقد ظهرت إعلانات مصورة مؤيدة لإسرائيل داخل ألعاب الفيديو للأطفال فى جميع أنحاء أوروبا، بما فى ذلك لعبة Angry Birds الشهيرة، حيث كشف تحقيق أجرته وكالة رويترز عن عدد من الحالات المماثلة، بما فى ذلك حالة عرض فيها طفل، يبلغ من العمر 6 أعوام، شريط فيديو لمسلحى حماس، وعائلات إسرائيلية مرعوبة، ولقطات رسومية غير واضحة، فيما عرضت بعض الألعاب رسالة من الحكومة الإسرائيلية فى جميع العواصم تقول: «سنتأكد من أن أولئك الذين يؤذوننا يدفعون ثمنا باهظا».





ألعاب تؤيد الدعاية الكاذبة.. قالت ماريا جوليا كاسيس، وهى عاملة بأحد المقاهى بالبرازيل تعيش فى شمال لندن: إن ابنها شعر بالصدمة بعد رؤية الإعلان، وعلى الفور قامت بحذف لعبة Alice's Mergeland التى عرضت مثل هذا النوع من الإعلانات، وأضافت: لقد صدم ابنى، وقال لى ما الذى يفعله هذا الإعلان الدموى فى لعبتى؟



وبحسب التقرير، لم تتمكن الوكالة من تحديد كيفية وصول الإعلان إلى لعبة الفيديو الخاصة بطفلها، لكن عائلتها ليست وحدها، فقد تم توثيق ما لا يقل عن 5 حالات أخرى فى جميع أنحاء أوروبا، حيث تم عرض نفس الفيديو المؤيد لإسرائيل، الذى حمل لقطات لهجمات صاروخية، وانفجار نارى، ومسلحين ملثمين، على اللاعبين، بما فى ذلك العديد من الأطفال.



وفى حالة واحدة على الأقل، تم تشغيل الإعلانات داخل لعبة Angry Birds الشهيرة، التى صممها المطور Rovio المملوك لشركة SEGA، وأكدت شركة Rovio: إن هذه الإعلانات، التى تنقل محتوى مزعجا قد وصلت عن طريق الخطأ إلى لعبتنا، ولكن تم الآن حظرها يدويا.



الاحتلال ينكر.. أكد ديفيد سارانغا، رئيس القسم الرقمى بوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الفيديو كان إعلانا تروج له الحكومة، لكنه قال إنه ليست لديه أى فكرة عن كيفية رؤيته فى ألعاب الفيديو للأطفال، وأكد أن اللقطات كانت جزءا من حملة مناصرة أكبر قامت بها الوزارة، التى أنفقت أكثر من 1.2 مليون جنيه إسترلينى على إعلانات الإنترنت منذ هجوم حماس فى جنوب إسرائيل فى 7 أكتوبر الماضى، وأضاف أن المسؤولين أصدروا تعليمات محددة للمعلنين بمنعها للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، لكنه دافع عن الطبيعة الرسومية للحملة الإعلانية، وقال: نريد أن يفهم العالم ما حدث هنا فى إسرائيل، متجاهلا المجازر التى قامت بها قوات الاحتلال تجاه الفلسطينيين.



اتصلت رويترز بـ43 شركة إعلانية أدرجتها شركة Rovio التى طورت لعبة Angry Birds على موقعها على الإنترنت باعتبارها «شركاء بيانات خارجيين» لمحاولة التأكد من هوية وضع الإعلان فى الألعاب، ومن بين هؤلاء الشركاء، استجاب 12 شريكا، بما فى ذلك Amazon وIndex Exchange وPinterest، وقالوا جميعا: إنهم ليسوا مسؤولين عن ظهور الإعلان علىAngry Birds.، وقال «سارانغا»: إن الوزارة أنفقت أموالا مع شركات إعلانية بما فى ذلك Taboola وOutbrain وGoogle وX، المعروفة سابقا باسمTwitter، والتى أنكرت علاقتها بالألعاب، فيما عرضت جوجل أكثر من 90 إعلانا لوزارة الخارجية، لكنها رفضت التعليق على مكان عرض تلك الإعلانات. فى المقابل، لم يلاحظ أى دليل على جهد إعلانى رقمى فلسطينى مماثل، باستثناء عدد قليل من مقاطع الفيديو باللغة العربية، التى روج لها تليفزيون فلسطين بالضفة الغربية، وهى وكالة أنباء تابعة للسلطة الفلسطينية، ونشر ممثل عن وزارة الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية بيانا قال فيه: «إن الوزارة تعمل على التأثير على الرأى العام، من خلال تبادل الأدلة على المعاناة فى غزة تحت القصف الإسرائيلى، الذى أعقب هجوم 7 أكتوبر »، لكنه لم يذكر ما إذا كانت تستخدم الإعلانات كأداة.





ردود فعل غاضبة.. قالت ألكسندرا مارجينيان، وهى متدربة وتعيش فى ميونيخ: إن رد فعلها كان غاضبا للغاية بعد أن شاهدت الفيديو المؤيد لإسرائيل يظهر فى منتصف لعبتها بالسوليتير، فيما لم تستجب لعبة LazyDog لطلبات التعليق، كما لم يجب مطور Stack المالك لشركة Ubisoft Ketchapp، ومطور Solitaire النمساوى nerByte، وغيرهم على رسائل طلب التعليق.












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