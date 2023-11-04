أبل تطرح قلم Apple Pencil 3 للبيع.. كل ما تحتاج معرفته

MENAFN - Youm7) حدثت أبل مؤخرًا تشكيلة MacBook Pro الخاصة بها بأحدث شرائح M3 الأكثر قوة في حدث Scary Fast، وقبل أيام قليلة من الحدث، أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا عن الجيل الثالث من قلم Apple الذي يدعم الشحن عبر USB-C.وخلال الإعلان، أكدت الشركة المصنعة لجهاز أيفون أنها ستبدأ في بيع ملحق iPad هذا في نوفمبر، وقد أتاحت الشركة الآن Apple Pencil 3 عالميًا على موقعها الرسمي على الإنترنت. Apple Pencil 3: السعر والتوفر

يبلغ سعر ملحق iPad حوالى 79 دولارا على الموقع الرسمي لشركة Apple، ويمكن للعملاء الآن طلب الإصدار الأحدث من Apple Pencil مسبقًا على موقع الشركة، وستبدأ شركة Apple في تسليم القلم الرصاص بدءًا من اليوم 4 نوفمبر، وفي الوقت نفسه، يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار استلام المنتج من متاجر Apple الرسمية بدءًا من 7 نوفمبر.

قلم أبلApple Pencil 3: الميزات الرئيسية

يفتقر أحدث قلم Apple Pencil USB-C إلى بعض الميزات الأساسية المتوفرة في الطرز السابقة، ومع ذلك، فإن الملحق الجديد يحل مشكلة شحن iPad التي اشتكى منها بعض المستخدمين سابقًا.

تدعي شركة Apple أن قلم USB-C Apple يأتي بدقة مثالية للبكسل وزمن وصول منخفض وحساسية للإمالة، وتشير الشركة أيضًا إلى أن الملحق "مثالي لتدوين الملاحظات والرسم والتعليق التوضيحي وتدوين اليوميات والمزيد."ويتميز قلم Apple Pencil 3، المصمم بلمسة نهائية غير لامعة، بجوانب مسطحة يمكن ربطها مغناطيسيًا بجانب جهاز iPad للتخزين، كما أن قلم Apple Pencil الجديد يقترن ويتم شحنه باستخدام كابل USB-C.ويتميز أحدث إصدار من Apple Pencil بغطاء منزلق يحتوي على منفذ USB-C. يمكن للعملاء توصيل كابل USB-C بالمنفذ الموجود أسفل الغطاء المنزلق لقلم Apple Pencil لأغراض الاقتران والشحن، وعند توصيله مغناطيسيًا بجهاز iPad للتخزين، يدخل قلم Apple الجديد في حالة السكون للحفاظ على عمر البطارية.وأكدت شركة Apple أيضًا أن هذا هو طراز Apple Pencil الأقل تكلفة وهو مثالي لمهام الإنتاجية والإبداع اليومية، الإصدار الأخير مناسب لمستخدمي iPad (الجيل العاشر)، كما أنه متوافق مع جميع موديلات iPad التي تأتي بمنفذ USB-C، بما في ذلك iPad Pro وiPad Air وiPad mini.ويأتي أحدث طراز مزودًا بدعم التمرير لجهاز M2 iPad Pro، ولكنه لا يقدم ميزات أخرى مثل حساسية الضغط، أو الاقتران اللاسلكي والشحن، أو النقر المزدوج لتغيير الأدوات.