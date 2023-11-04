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تلسكوب هابل يلتقط صورة مذهلة بالأشعة فوق البنفسجية لكوكب المشترى

11/4/2023 2:35:50 PM
(MENAFN- Youm7) يمكنك رؤية كوكب المشتري بطريقة جديدة تمامًا، وذلك بفضل الصورة الجديدة التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي، تظهر الصورة الكوكب في الطول الموجي للأشعة فوق البنفسجية، وتسلط الضوء على البقعة الحمراء الكبرى للكوكب - وهي عاصفة هائلة أكبر من عرض الأرض بأكملها والتي ظلت مستعرة منذ مئات السنين.



تم إصدار الصورة احتفالاً بوصول كوكب المشتري إلى نقطة المعارضة، مما يعني أنه مقابل الشمس مباشرة كما يُرى من الأرض، ما يعني أنه إذا كنت من محبي مراقبة النجوم، فهذا هو الوقت المناسب للذهاب والبحث عن كوكب المشتري في سماء الليل لأنه سيبدو أكبر حجمًا وألمع.





كوكب المشترى


ينظر تلسكوب هابل الفضائي في الغالب إلى الطول الموجي للضوء البصري، وهو نفس الطول الذي يمكن أن تراه العين البشرية، لكن لديه أيضًا القدرة على تجاوز هذا النطاق، قليلًا إلى الأشعة تحت الحمراء، وفي هذه الحالة، إلى الأشعة فوق البنفسجية، كذلك يتيح النظر إلى أطوال موجية مختلفة للعلماء رؤية سمات مختلفة للأجسام الكونية مثل الكواكب والمجرات.



على سبيل المثال، ينظر تلسكوب جيمس ويب الفضائي إلى الأشعة تحت الحمراء لمراقبة المجرات البعيدة للغاية التي تسافر بعيدًا عنا، ونتيجة لذلك تحتوي على ضوء يتحول إلى الأشعة تحت الحمراء عبر عملية تسمى الانزياح الأحمر، وتعتبر الأشعة تحت الحمراء مفيدة أيضًا للقدرة على النظر عبر سحب الغبار.



من ناحية أخرى، فإن النظر إلى الطول الموجي للأشعة فوق البنفسجية مفيد لمراقبة الأجسام مثل النجوم الصغيرة جدًا والساخنة جدًا، أو النظر إلى الغاز المتناثر والغبار العائم بين النجوم، والذي يسمى الوسط البينجمي.



في هذه الحالة، فإن رؤية هابل لكوكب المشتري هي جزء من مشروع لدراسة غلافه الجوي المضطرب، مع النظر بشكل خاص إلى عاصفته الفائقة، البقعة الحمراء العظيمة، كذلك تتم ترجمة الأطوال الموجية المختلفة للضوء فوق البنفسجي إلى طيف الضوء المرئي لإعطاء تأثير اللون هذا.



وأوضحت ناسا في بيان لها: "على الرغم من أن العاصفة تبدو حمراء للعين البشرية، إلا أنها في هذه الصورة فوق البنفسجية تبدو أكثر قتامة لأن جزيئات الضباب عالية الارتفاع تمتص الضوء عند هذه الأطوال الموجية". " الضباب القطبي المحمر والمتموج يمتص كمية أقل قليلاً من هذا الضوء بسبب الاختلافات في حجم الجسيمات أو تركيبها أو ارتفاعها."


















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