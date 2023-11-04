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ناسا تطلق تطبيق Spot The Station لرؤية محطة الفضاء الدولية من موبايلك

11/4/2023 2:35:49 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت وكالة ناسا
تطبيقًا جديدًا يحمل اسم "Spot The Station"، والذي يمكن تنزيله مجانًا على أجهزة iOS و Android، حيث يعمل التطبيق على تحسين الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الفضاء، ما يوفر إمكانات ومعلومات إضافية لتوسيع تجربة تتبع محطة الفضاء الدولية (ISS) لكل من مراقبي النجوم العاديين ومساعدى ناسا، وفقًا لتقرير سبيس.



وأصبح عشاق الفضاء الذين يأملون في إلقاء نظرة خاطفة على محطة الفضاء الدولية وهي تنطلق عبر السماء، ويحصلون على أداة رقمية تشتد الحاجة إليها



وتسهل واجهة الواقع المعزز على المستخدمين تحديد موقع المحطة وتوفر خيارات لالتقاط ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بمشاهداتهم في الوقت الفعلي، وبفضل قوة الواقع المعزز، ستظهر لك البوصلة المدمجة في التطبيق مكان المساحة المحطة هي، حتى لو كنت على الجانب الآخر من الكرة الأرضية ، ويمكن للمستخدمين أيضًا الاشتراك للحصول على إشعارات الهاتف المحمول الخاصة بفرص المشاهدة القادمة بناءً على موقعهم الدقيق."



وتم إنشاء التطبيق بواسطة برنامج محطة الفضاء الدولية في مديرية مهام العمليات الفضائية التابعة لناسا ومركز التميز للابتكار التعاوني، كما إنه فرع خاص لبرنامج الجوائز والتحديات والتعهيد الجماعي في مديرية مهام تكنولوجيا الفضاء التابعة للوكالة. يعتبر رمز "Spot the Station's" مفتوح المصدر ليتمكن الجمهور من الوصول إليه وتعديله وتخصيصه بنفسه وتقديم تعليقات قيمة للمطورين.



وقال روبين جاتينز، مدير محطة الفضاء الدولية في مقر ناسا بواشنطن: "حتى بعد 23 عامًا من الوجود البشري المستمر على متن محطة الفضاء الدولية، من المثير للغاية رؤية المحطة عندما تنظر إليها في اللحظة المناسبة تمامًا".



ووفقا لبيان ناسا، إن المختبر المداري الذي يواصل تقديم العديد من الفوائد الفريدة والملموسة للبشرية ليس في الحقيقة بعيد المنال."



ويأتي الإصدار الرسمي لـ "Spot the Station's" قبل شهر واحد فقط من الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس محطة الفضاء الدولية، عندما تم توحيد وحدتي "زاريا" و"يونيتي" مرة أخرى في 6 ديسمبر 1998.



وفي 2 نوفمبر 2000، التقى رائد الفضاء ناسا بيل شيبرد ورائدا الفضاء يوري جيدزينكو و أصبح سيرجي كريكاليف أول من عاش على متن المحطة.














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